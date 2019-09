von Sabine Naiemi

Kaum zu glauben, doch der Riderman wächst immer noch – in jeder Hinsicht. Die Neuerungen, die sich die Organisatoren haben einfallen lassen, wurden von Zuschauern und Publikum ausgesprochen gut angenommen. Nichtsdestotrotz ist mit größter Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass in Bälde über Verbesserungen für das nächste Jahr nachgedacht wird, in verschiedener Hinsicht, denn Anderes wird wohl noch ein wenig Zeit und Aufbesserung brauchen, bis die Initiatoren zufrieden sind.

1150 Teilnehmer konnten von Freitag bis Sonntag verzeichnet werden. Am Freitag gingen 713 Rennradler an den Start, am Samstag starteten zur zweiten Etappe 654 Teilnehmer und am Sonntag waren es 957. Insgesamt waren es also 2364 Starts – wieder einmal ein respektables Ergebnis. Am Family-Ride beteiligten sich 40 Radfahrer, unter anderem Bad Dürrheims Bürgermeister Jonathan Berggötz. Was für einen Aufwand der Riderman erfordert, mögen ein paar Zahlen widerspiegeln: 900 Streckenposten, 60 Motorräder, 1,2 Kilometer Absperrgitter und 15 Tonnen Absperrmaterial auf der Strecke.

Gemischtes Ergebnis

Eine gute Entscheidung war, live auf einer Leinwand im Start-Ziel-Bereich die Rennen zu übertragen. Tatsächlich blieben die Leute nach dem Start da und verfolgten gespannt, was auf der Strecke geschah. Viele machten es sich mit Klappstühlen bequem. Eine tolle Idee war auch, das Teilnehmerfeld nach 25 Kilometern noch einmal durch die Stadt fahren zu lassen. Begeistert wurden die Radler noch einmal angefeuert.

Ein größeres Echo hätten sich die Organisatoren des „inklusiven“ Sport-events auf dem Sportplatz gewünscht und auf jeden Fall auch verdient. Leider hatten sich die Hoffnungen auf zahlreiche Teilnehmer aus der Umgebung für dieses spezielle Angebot nicht erfüllt. Da werde man mit Sicherheit am Konzept feilen, erklärte Stadtjugendpfleger Christoph Lauer.

Weniger als erwartet, aber immerhin rund 200 Besucher kamen zum Open-Air-Konzert mit der Band „Lieber Anders“. Viele hielt wohl einfach die Kälte am Abend ab. Nichtsdestotrotz war die Stimmung so richtig gut.

Bei Donaueschingen gibt es aufgrund offensichtlich ortsunkundiger Helfer und Polizisten ärgerliches Umleitungschaos. Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Umleitungschaos

Doch trotz Erfahrung und Vorbereitung ist man auch nach 20 Jahren nicht vor Unwägbarkeiten gefeit. So gab es am Sonntag bei Donaueschingen Umleitungschaos. Brennpunkt soll die Absperrung am Kuttruff-Hof Richtung Flugplatz gewesen sein, wo die alte B 27 auf die Zufahrt nach Donaueschingen mündet. Laut Angaben der dort gestrandeten Autofahrer wären die Sperrungen völlig unzureichend ausgeschildert gewesen, was besonders für Ortsfremde sehr ärgerlich gewesen sei. Man habe die Autofahrer wohl ohne Hilfestellung zurück auf die vierspurige Bundesstraße geschickt, Helfer und Polizisten seien offenkundig vielfach ortsunkundig gewesen, berichteten Bürger und hätten keine Informationen gehabt, wie man von dort auf die Ostbaar gelangen könnte.

