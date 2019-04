von SK

Jedes Jahr wieder findet die "Putzete" statt, die Aktion Saubere Landschaft. Wie in der ganzen Region zogen auch auf der Gemarkung Bad Dürrheim und der Teilorte unzählige Helfer jeden Alters durch die Landschaft, um die Natur von dem achtlos weggeworfenen, herumliegenden Unrat zu befreien.

Jetzt nachdem der Schnee weg ist, sind die Müllsünden deutlich sichtbar. Es ist teilweise unglaublich, was einfach so gedankenlos entsorgt wird:

Plastiktüten, Plastikflaschen, Fastfood-Tüten, Glasflaschen, Kippen und vieles mehr, wurde eingesammelt. Sogar eine Toilettenschüssel wurde gefunden, oder Rohre und Gipsplatten sowie Autoreifen. Die Helfer sind immer wieder erstaunt, was sich da alles findet. Der meiste Unrat finde sich an den Straßenrändern, so die Helfer. Das Schlimme sei ja, dass der Müll nicht verrottet.

Aufgrund des Einsatzes der zahlreichen und tatkräftigen Teilnehmer, war die Putzete innerhalb von zwei bis drei Stunden erfolgreich durchgeführt. Überall traf man sich danach dann zum Vesper oder Imbiss, der von den Gemeindeverwaltungen hinterher zum Dank spendiert wird. Besonders erfreulich ist, dass viele Kinder und Jugendliche an der Aktion teilnehmen.