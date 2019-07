von man (Mandy Heinze)

Mit einem neuen Häs will die Sunthausener Guggenmusik „Die Taktlosen“ in der kommenden Saison wieder voll durchstarten.

Die mittlerweile wieder 20 aktiven Mitglieder ließen in dieser Woche das vergangene Jahr nachhallen und nahmen einen Ausblick in die nächste Zukunft vor. Mit einem kleinen Team fuhr Etienne Störmer, der seit vier Jahren Vorsitzender des Vereins ist, in die Schweiz zum Zürichsee, um sich unter angebotenen, gebrauchten Häsern eines für den Verein auszusuchen. Das Team entschied sich für einen Troll. Die Montur besteht aus Hose, Mantel und Maske. Eine Mischung aus Kunstleder, Fell und Stoff. Es handele sich um 34 bis 36 Gewänder, so Störmer, sodass der Verein auch weiter wachsen kann. Der Anschaffungspreis liege bei etwa 3000 Euro, was pro Nase zwischen 120 und 150 Euro bedeuten würde. Da der Kassenstand dies momentan nicht zulässt, kann der Verein sich nicht an den Kosten beteiligen.

Über eine komplett neue Satzung mussten die Vereinsmitglieder ebenfalls abstimmen, wobei diese auch der Grund für die verspätete Jahreshaupt-versammlung war. Die alte Satzung bedeutete einen zu hohen Verwaltungsaufwand, da sie sehr detailliert gestaltet war, erklärte Etienne Störmer. Auch waren Ämter in der Vorstandschaft gefordert, die so nicht mehr zu besetzen seien. Also wurde die Satzung erheblich gekürzt. Nachdem sich die Vereinsmitglieder einstimmig für die neue Fassung aussprachen, kann diese nun ins Vereinsregister eingetragen werden.

Alexander Schneckenburger wurde zum zweiten Vorsitzenden gewählt, Denis Behrend zum Schriftführer und Manuel Küster zum Beisitzer.

Der Tambour und musikalische Leiter Bernhard Leber ist für die neue Saison bereits auf Liedgutsuche. Zwei neue Stücke sollen es auf jeden Fall werden, um das jetzige Repertoire von sieben Musikstücken, zu dem ein 90er-Jahre-Medley gehört, noch aufzupeppen. Probenbeginn ist am Montag, 2. September. Am Samstag, 23. November findet die Warm-up-Party statt und man hofft noch auf viele weitere Termine in der Fastnachtszeit.