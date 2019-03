von SK

Einen Überblick über die Situation der Feuerwehr vor Ort verschaffte sich am vergangenen Samstag der Bürgermeister-Kandidat Wolfgang Rahm.

Die Terminvereinbarung mit Gesamtkommandant Volker Heppler war für den Schulungstag der Jugendfeuerwehr gewählt, da an diesem Tag die Vertreter aller sechs Abteilungen vor Ort waren. Überrascht zeigte sich Rahm von dem enorm hohen Wartungsaufwand der Gerätschaften. Nach dem krankheitsbedingen Ausfall des hauptamtlichen Gerätewartes werden diese Aufgaben aktuell im Ehrenamt übernommen. Rahm: „Das ist eine Leistung, der man nur absoluten Respekt zollen kann.“ Umso mehr freue er sich, dass auch die Stadtverwaltung diese ehrenamtlichen Tätigkeiten aus den Reihen der Feuerwehr, die im Ernstfall lebensrettend sein können, entsprechend honoriert.

Dass die in den kommunalen Brandschutzbedarfsplänen vorgesehene Hilfsfrist von „zehn Minuten bis zum Eintreffen am Einsatzort“ nur zu 30 Prozent der Einsätze eingehalten wird, nahm Rahm ebenso zur Kenntnis wie die Information, dass die Wehr in 90 Prozent der Einsätze innerhalb 14 Minuten am Einsatzort sei. Die Kommandanten Volker Heppler, Karl-Heinz Kienzle und Johann Merkel erklärten, was aus ihrer Sicht die Gründe für die Verletzungen der Brandschutzbedarfspläne sind.

Auf Basis dieser Erkenntnisse sowie durch Analysen der Einsatzdokumentationen wolle er sich – im Falle seiner Wahl – um die Lösung dieses Problem kümmern, so Rahm. Auch vor dem Hintergrund der Wohn- und Gewerbestruktur, sowohl in der Innenstadt als auch in den Ortsteilen, würden sich für ihn spezifische zusätzliche Schutzziele ergeben, „um deren Einhaltungen wir auch in Zukunft bemüht sein müssen“. Getreu seiner bisherigen Arbeitsweise wolle er nicht erst reagieren, wenn das „Kind bereits im Brunnen liegt.“

Begutachtet wurden bei dem Besuch auch die Risse am Gerätehaus. Wenn man nach 12 Jahren nach Einweihung mit solchen Problemen zu kämpfen hat, ist das für alle Beteiligten besonders ärgerlich weil mehrbelastend. Man könne nur hoffen, dass die Verhandlungen zeitnah abgeschlossen werden, um zeitnah angemessen auf diese Mißstände reagieren zu können. „Die Vögel, die sich im Gerätehaus ansiedeln, werden immer größer“, erklärte Volker Heppler.