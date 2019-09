Volles Kurhaus zur Geschichte um das „Bärbele und den Hans“ beim Heimatabend des Bad Dürrheimer Trachtenvereins. Aufgeführt wurde das komödiantische Liebesdrama vom über 20-köpfigen Ensemble „Danzspiel ond G`sang“. Eine Geschichte um das Thema Herzschmerz, die in einer kurzweiligen Melange aus Gesang, erzählter Geschichte, Musik und Tanzeinlagen für einen amüsanten Abend sorgte. Bei den Gästen blieb kein Auge trocken.

Von Trachtengruppen dargebotene und urige Heimatgeschichten scheinen bei den Leuten immer noch sehr beliebt zu sein. Zumindest würden dies die Rückmeldungen vermuten lassen, die die Bad Dürrheimer Trachtengruppe bei ihren Auftritten in Neuhausen ob Eck zu den Veranstaltungen „So klingt‘s im Ländle“ öfter zu hören bekommen habe. Kurzerhand entschloss sich die Trachtengruppe eine Art heimatliches Varieté auch in Bad Dürrheim erklingen zu lassen. Es folgten die Einlagen „Hoffnung in der neuen Welt“ und „Fürsten zum Land hinaus“ in 2017 und 2018. Dabei griff die Gruppe die Themen der Migrationsbewegung und der badischen Revolution auf.

Trachtentradition mit historischen und aktuellen Themen gespickt, das ließe sich besser verkaufen, so der Grundgedanke der Gruppe. Und tatsächlich, auch zur Geschichte rund um das lebensfrohe Bärbele strömten die Besucher scharenweise ins Kurhaus. Um originelles Liedgut für die Gäste auszugraben, wühlt sich der musikalische Leiter der Trachtler, Norbert Hartl, schon mal durch das Archiv der deutschen Volksmusik in Freiburg. Ans Tageslicht schaffen es dann ehemalige Gassenhauer wie „Frau du sollst nach Hause gehen“, „Jetzt kommen die lustigen Tage“ und „Gnadenlos“. Zu den Liedern tanzt das lebensvergnügte Bärbele in den Gasthöfen Hirschen zu Oberbaldingen und im Ochsen zu Pfohren, während der einfältige Hans von Stubenhocker sein Leben verpasst. Ein ungleiches Paar, dessen kurze Liason dem vorprogrammierten Ende entgegeneilt. Angereichert wird das Proramm mit Bonmots und zotigen Anekdoten, beispielsweise von Kondomen, die zu Kaugummis verarbeitet werden.