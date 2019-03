von SK

Die sechs Bad Dürrheimer Ortsteile auf der Ostbaar, die mit etwa 40 Prozent der Dürrheimer Gesamtbevölkerung einen gewichtigen Anteil der Stadt bilden, wolle er noch enger an den Kernort angebunden und mit allem nötigen versorgt wissen, erklärt Bürgermeister-Kandidat Jens Wehner im Rahmen seiner Besuche.

In Biesingen war er von Tür zu Tür unterwegs, sammelte Eindrücke und Anregungen. Beim Bürgergespräch in der Gemeinde wurde vor allem das Thema der Schaffung weiterer Bauplätze und die maßvolle Erweiterung des kleinen Gewerbegebietes der Gemeinde angesprochen. Ein gutes ÖPNV-Angebot sei hier besonders wichtig, sagt Wehner. Sein Ziel sei ein zukunftsfähiges Konzept. Ein weiterer Punkt sei die Versorgung mit Ärzten, Rettungsdiensten und insbesondere einer funktions- und einsatzfähigen Feuerwehr vor Ort, aber auch die Grundversorgung.

Er werde sich für eine Neuausrichtung der Stadt im Bereich des Flächenmanagements einsetzen, versprach er. Die Stadt solle rechtzeitig Flächen selbst erwerben, um schneller reagieren zu können.

In den Bereichen und Ortsteilen, die noch nicht ausreichend mit schnellem Internet versorgt sind, wolle er dies zeitnah vorantreiben, da schnelle, leistungsfähige Datenleitungen in allen Bereichen immer mehr an Bedeutung gewinnen.