Mitte Oktober wurde von Ingrid Whitehall und Klaus Lang, zwei Mitarbeitern der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim (KuBä), die vom Bundesverband Waldbaden zertifizierte Ausbildung zum „Kursleiter Shinrin Yoku / Waldbaden“ absolviert.

Waldbaden ist ein Naturschutz- und Gesundheitskonzept aus Japan und wird dort „Shinrin Yoku“ genannt. Auch in Deutschland gewinne dieses Thema zunehmend an Bedeutung, so die KuBä. Shinrin-Yoku beschreibt den bewussten Aufenthalt im Naturraum Wald durch wohltuendes Ein- und Ausatmen sowie bewusstes Fühlen und Riechen. Das Waldbaden diene damit der mentalen und körperlichen Gesundheit. Der ganz gezielte Aufenthalt in der Natur, insbesondere im Wald, stärke zudem aktiv den Naturschutz, weil eine Wechselbeziehung zwischen Mensch und Natur stattfinde. Findet der Mensch Heilung im Wald, so wachse in ihm von selbst das Bedürfnis, zur Heilung des Waldes beizutragen. Gelebter Naturschutz entsteht so aus einer selbstverständlichen, inneren Haltung heraus und nicht als restriktive Vorgabe.

„Dieses Thema ist insbesondere für Bad Dürrheim als prädikatisierter heilklimatischer Kurort, der erst vor Kurzem vom Deutschen Wetterdienst erneut die Bestätigung des Bioklimas und der guten Luftqualität erhalten hat, eine optimale Ergänzung“, unterstreicht Geschäftsführer Markus Spettel. Da sei es naheliegend, dass auch bereits positive Gespräche mit den Förstern der Stadt und des Landkreises hinsichtlich eines entsprechend gestalteten „Waldbaden-Pfades“ im Bad Dürrheimer Kapfwald geführt wurden.

Der Verlauf des Waldbaden-Pfades werde in der Waldzunge hinter dem Rathaus bis zur Sonnenstraße geplant, erklärte die KuBä auf Nachfrage. Gemeinsam mit den beiden Trainern sei man jetzt in aktiven Gesprächen über die acht bis zehn Platzgestaltungen (Beschreibung der Informationstafeln, Beschreibung der Aktivitäten im Wald, Geräteauswahl). Ein Wunsch der KuBä sei, den Waldbaden-Pfad schon Ende des späten Frühjahrs 2020 eröffnen zu können. Nach seiner Fertigstellung soll der Pfad offiziell zertifiziert werden.