Bad Dürrheim – Alle politisch interessierten Bürgern in Bad Dürrheim fragen sich: Wird das noch was mit Bürgermeisterkandidaten für unsere Stadt? Am 31. März ist der erste Wahlsonntag und bislang ist kein einziger Name eines Bewerbers bekannt. Deshalb steigt die Sorge: Gibt es überhaupt versierte Persönlichkeiten, die sich die Leitung der 13 000 Einwohner starken Kommune und des in einer GmbH gebündelten Kur- und Bäderbetriebes zutrauen?

Diese Diskussionen spitzen sich in der Bürgerschaft zu. Schon mehrfach wurde spekuliert und abgewunken. Barbara Fink, die sich schon einmal als CDU-Landtagskandidatin warm gelaufen hatte und im letzten Moment parteiintern geblockt wurde: „Nein, ich stehe nicht zur Verfügung“, versichert sie immer wieder mit einem Lächeln. Ebenso Derya Türk-Nachbaur, die im Land für die SPD-Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen immer wieder auf sich aufmerksam machen kann: Ebenfalls Fehlanzeige.

Die Führung eines Rathauses mit rund 30 Beschäftigten lässt wie stets bei Bürgermeisterwahlen auch jetzt in Bad Dürrheim die Frage nach der Verwaltungserfahrung aufkommen. Und Bewerber, die sich die Herausforderung aufladen lassen, sind ganz offenkundig eine rare Spezies.

Über das zurückliegende Wochenende jedoch gibt es neue Spekulationen im Geläuf zwischen Hirschhalde und Hüttenbühl. Die CDU habe nun einen Bewerber im Gespräch und ein name dazu wird ebenfalls in gut informierten Kreisen herumgereicht. Am Montag wurde dazu der neu gewählte CDU-Vorsitzende gefragt: Bei Ulrich Fink, ärztlicher Direktor im Schwarzwald-Baar-Klinikum, laufen die Fäden zusammen. Seit Ende Oktober auf den Posten des kurstädtischen CDU-Vorsitzenden gewählt, ereilte den 65-jährigen sogleich etwas wie die größte aller Partei-Aufgaben in einem Stadtverband. Die Kandidatensuche.. Kommunalwahl und Europawahl Ende Mai ist dabei das Eine. Die Bürgermeisterwahl zwei Monate zuvor befindet sich auf Finks Schreibtischen sozusagen im Akutstadium.

„Ja, ich verhandle mit einem Kandidaten“, bestätigte er jetzt gegenüber dem SÜDKURIER und: „Nein, mehr könne er derzeit unmöglich sagen“, der Bewerber in spe solle nicht verschreckt werden und geordnete Abläufe der Präsentation seien eines von seinen, Finks Zielen.

Konkret gehandelt wird sowohl in CDU- wie auch in Kreisen anderer Poltisch Engagierter der Name Jens Wehner. Der in St. Georgen bei Villingen geborene 51-Jährige Sohn einer Schwenningerin will Rathaus-Chef werden. Dies machte er im April vergangenen Jahres deutlich, als er in der Heimatstadt seiner Frau kandidierte. Mit Unterstützung der CDU kam er in Gotha (46 000 Einwohner) auf 19 Prozent und musste sich im ersten Wahlgang als Zweitplatzierter von vier Kandidaten dem SPD-Amtsinhaber geschlagen geben, der mit 61 Prozent in seine dritte, sechsjährige Amtsperiode starten konnte.