von SK

In Baden-Württemberg gibt es nur insgesamt sieben Forstbetriebe, die vom Naturschutzbund das Prädikat als NABU-Naturwaldbetrieb oder NABU-Naturwaldgemeinde erhalten haben. Mit der Aktion „Naturwaldgemeinde“ sollen speziell kommunale Waldbesitzer ausgezeichnet werden, die sich in besonderer Weise um die flächendeckende naturnahe Bewirtschaftung Ihres Waldes bemühen. Zudem ist der Stadtwald Bad Dürrheims nach den Regeln des PEFC-Siegels zur nachhaltigen Forstwirtschaft zertifiziert.

Die Zertifizierung ist langfristig angelegt, ein Zertifizierungs-Zeitraum erstreckt sich über zehn Jahre. Bad Dürrheim ist seit 1998 zertifizierte Naturwaldgemeinde und erneuerte die Verpflichtung hierfür kürzlich für weitere zehn Jahre.

Ökonomie und Ökologie können sich laut NABU vor allem in der Waldbewirtschaftung in idealer Weise ergänzen. Voraussetzung ist, dass der Wald naturnah bewirtschaftet wird. Unter der Voraussetzung, dass sich der Gemeinde- beziehungsweise Stadtrat per Beschluss für mindestens zehn Jahre auf die Einhaltung vorgegebener „Naturwald-Kriterien“ verpflichtet, erhalten die Gemeinden vom NABU eine Urkunde. Mit dieser Auszeichnung könne die Gemeinde Bürgern und Gästen gegenüber die besonderen Bemühungen zur Erhaltung und Förderung der Lebensqualität und der natürlichen Lebensgrundlagen dokumentieren.

Hier ein Auszug aus den NABU-Kriterien: Vollständiger Verzicht auf kahlschlagsweise Nutzung der Wälder; Eingriffe in die herrschende Baumschicht mit der Schaffung von Freiflächen größer als eine Baumlänge sind zu unterlassen; die Entnahme von Bäumen erfolgt selektiv; die Entwicklung der Bestände wird der natürlichen Eigendynamik überlassen; Vorrang hat die natürliche Naturverjüngung; Verzicht auf Chemieeinsatz; sanfte Betriebstechnik; Verpflichtung der Naturwald-Gemeinde, den Wald als Arbeitsplatz für kommunale Waldarbeiter und ortsansässige oder regionale Unternehmen zu erhalten. Die Naturwald-Gemeinde verzichtet auf den Einsatz von Holzerntemaschinen und verpflichtet sich zum Schutz der Waldböden. Der Wald wird „biologisch nachhaltig“ bewirtschaftet. Die Naturwald-Gemeinde verpflichtet sich zum Schutz der bedrohten Lebensgemeinschaften des Alt- und Totholzes. Nicht zuletzt gibt es besondere Vorgaben zu Erhalt und Pflege des Wildtierbestandes.