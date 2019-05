von Sabine Naiemi

Lange Zeit sah es am Montag, 27. Mai, in Bad Dürrheim bei der Auszählung mit rund 38 Prozent Wahlbeteiligung nach einem der schlechtesten Werte überhaupt aus. 10731 Bürger der Stadt waren berechtigt, an die Urne zu gehen. Schließlich waren es die Briefwahlergebnisse, die alles herausgerissen haben und die Wahlbeteiligung lag dann doch noch bei 54,3 Prozent.

Die CDU muss einen Stimmenverlust von rund sieben Prozent einstecken, die SPD mit Stand 12.30 Uhr 1,4 Prozent. Zugelegt haben die Freien Wähler, die Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) und die Freien Demokraten.

In den Gemeinderat ziehen nach den vorläufigen Endergebnissen ein: