von Wolf-Wilhelm Adam

Die Stadt wurde zum zweiten Mal als Fair-Trade-Stadt ausgezeichnet. Hierfür gilt es, einen umfangreichen Anforderungskatalog zu erfüllen. Im Rahmen der Eröffnung der Fair-Trade-Ausstellung im Solemar mit Bildern des Fotografen Jim Rakete überreichte Roland Manger von der Steuerungsgruppe "Fair-Trade" Bürgermeister Walter Klumpp am vergangenen Mittwoch die Urkunde.

"Es ist ein Tag, der in die Geschichte Bad Dürrheims eingehen wird", betonte Manger. Die beeindruckende Fotoausstellung zu diesem wichtigen Thema lasse in besonderer Form auf die letzten drei Jahre zurückblicken, in denen Bad Dürrheim das Thema Fair-Trade – fairer Handel – etabliert und erfolgreich mitgestaltet hat." Dass dies so geschehen ist, verdankt die Stadt Roswitha Kneer, die unermüdlich dafür gekämpft und die Entscheidungsträger überzeugt habe. "Du warst und bist bis heute die Triebfeder, die auf Missstände hinweist und aufzeigt, wie wichtig Fair-Trade in der heutigen Zeit ist", lobte Manger seine Mitstreiterin im Steuerungskreis.

Auch Bürgermeister Walter Klumpp äußerte seine Freude über die erneute Auszeichnung. "Fair-Trade-Handel wird immer wichtiger. Menschen zu unterstützen, die in fernen Ländern von ihrem Handel vor Ort nicht überleben könnten, bekommen durch Städte wie unsere eine nicht zu unterschätzende Unterstützung", so das Stadtoberhaupt. Das Siegel allein sei jedoch nicht ausreichend. "Wir alle müssen uns mehr Gedanken machen, was wir konsumieren oder was wir anziehen. Wir müssen selbstverantwortlich mit den Ressourcen und den Menschen unserer Welt umgehen und sollten dabei darauf achten, nicht durch unachtsamen Konsum Kinderarbeit, Ausbeutung und ähnliches zu unterstützen."

Roland Manger zählte auf, was Fair Trade bedeutet: Armutsbekämpfung, bessere Arbeitsbedingungen, Umweltschonung und das Verhindern von ausbeutender Kinderarbeit. Das Fairtrade-Siegel kennzeichnet Waren, die aus fairem Handel stammen und bei deren Herstellung bestimmte vorgegebene Kriterien eingehalten wurden. Die Zertifizierungsgesellschaft Flocert, ein unabhängiges Zertifizierungsunternehmen und Tochtergesellschaft von Fair Trade International, überprüft vor Ort, ob Produzenten und Händler die geforderten Standards erfüllen. Flocert zertifiziert Produzenten, Händler und Hersteller in rund 115 Ländern. Um das Siegel zu erhalten, muss ein umfangreicher Forderungskatalog erfüllt sein.

"Es ist nicht einfach, alle Anforderungen zu erfüllen", berichtet Alexander Stengelin von der Stadtverwaltung. "Aber wir haben in unserer Stadt ein vielfältiges Engagement, das unter die Rubrik Fair-Trade fällt." Die Stadt könne sicher noch in vielen Punkten Richtung Fair-Trade verbessert werden, betonte der Bürgermeister und appellierte: "Lassen Sie uns miteinander die Welt ein wenig gerechter machen."