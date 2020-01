An diesem Wochenende können die Bad Dürrheimer, Gäste der Stadt und natürlich auch Interessierte von außerhalb in der Stadt ein breit aufgestelltes kulturelles Angebot erleben mit einer Ausstellungseröffnung, einem Klassikkonzert und einem großen Jazzkonzert.

In der Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert am heutigen Samstag, 1. Februar, der russische Klaviervirtuose Alexey Lebedev im Haus des Gastes in Bad Dürrheim. Der international vielfach ausgezeichnete Pianist präsentiert zwei herrliche, späte Sonaten des diesjährigen „Geburtstagskindes“ Ludwig van Beethoven, die klangvolle heroische Polonaise von Chopin und eine atemberaubende Interpretation von Liszts Dante-Sonate. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, Studenten bezahlen 15 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt frei. Tickets gibt es im Vorverkauf im Haus des Gastes, Luisenstraße 7, in Bad Dürrheim.

Um 19 Uhr wird dann in der evangelischen Johanneskirche die Ausstellung „Zwölf“ eröffnet. Die 1960 erbaute Kirche ist eine von zwölf Kirchen, die sich an dieser landesweiten Ausstellung des Landesdenkmalamtes beteiligt. Folkhard Cremer vom Landesdenkmalamt Freiburg hält den Festvortrag „Kirchenbauten der Nachkriegsmoderne in Baden-Württemberg am Beispiel der Johanneskirche Bad Dürrheim“. Der Kunstverein Bad Dürrheim stellt acht Gemälde zum Thema „Was löst die Kirche in mir aus“ aus. Doris Arenas wird über die Bilder sprechen.

Am Sonntag, 2. Februar, findet im Rahmen der Ausstellung über die Konzertreihe “Stunde der Kirchenmusik“ ein groß besetztes Jazz-Konzert des Chores und Bigband der Musikhochschule Freiburg, unter der Leitung von Professor Morten Schuldt-Jensen, statt. Es erklingt das Sacred Concert von Duke Ellington für Bigband, Chor und Soli. Die rund sechzig Musikstudenten lassen die Wurzeln des Jazz wieder auferstehen. Ein außergewöhnlicher Konzertabend, so die Ankündigung. Beginn ist ausnahmsweise um 18 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei, um Spenden am Ausgang wird herzlich gebeten.