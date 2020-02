Bild: Jonathan Berggötz

als zum vorgesehenen Termin hatte es die kleine Anna Viktoria Berggötz. Am vergangenen Freitag, 14. Februar, erblickte sie abends um 22.20 Uhr im Schwarzwald-Baar-Klinikum das Licht der Welt. Sie seien etwas geschafft, ließ der frisch gebackene Vater wissen, aber überglücklich über ihren kleinen Sonnenschein, der hier auf dem Bild verschlafen so bezaubernd lächelt.Die neueste Bürgerin Bad Dürrheims war bei ihrer Geburt 51 Zentimeter groß und wog 3370 Gramm. Der ursprünglich berechnete Geburtstermin war der 26. Februar. Er wolle in den nächsten Tagen mit Terminen etwas kürzertreten, erklärte Bürgermeister Berggötz weiter. Doch sein Wahlversprechen an die katholischen Fasnetswieber, wenn er Bürgermeister wird, bei jeder Wieberfasnet dabei zu sein, hielt er. So schaute er am gestrigen Sonntag dort auf einen kurzen Besuch vorbei. Bild: Jonathan Berggötz