Die Mitarbeiter vom Kaufland Bad Dürrheim sind stolz. Sie haben sich bei der Bewerbung des Kauflands im Rahmen der deutschlandweiten Aktion „Supermarkt Stars 2019“ des Fachblattes Lebensmittel-Zeitung Direkt den dritten Platz – also die Bronzemedaille – geholt. Bewertet werden verschiedene Kriterien wie Umsatzentwicklung, gemeinsame teambildende Aktivitäten und soziales Engagement.

Auf dieses legt Griessinger sehr großen Wert. „Unsere Azubis sollen lernen, dass es noch etwas anderes gibt, sie sollen über den Tellerrand schauen“, findet er. „Wir haben auch einen gesellschaftlichen Auftrag.“ So haben sich die Auszubildenden 2016 zum Beispiel in der AWO-Wärmestube in VS-Schwenningen engagiert. 2017 sammelten die Auszubildenden Spenden für die Katharinenhöhe.

Sie brachten durch ihre Aktionen 6000 Euro zusammen, durch weitere Zuschüsse und die Gingko-Tour konnte der Betrag auf 42 000 Euro erhöht werden. Im vergangenen Jahr wollten die Auszubildenden etwas mit der Aktion Mensch machen. Also begleiteten sie an den Wochenenden Menschen von der Lebenshilfe VS-Schwenningen bei ihren Unternehmungen. 2019 werden die Azubis an den Wochenenden in der Feldner-Mühle mitarbeiten, indem sie sich in der Betreuung der behinderten Kinder einbringen und Spenden für Spiele und Betten akquirieren.

Auch gemeinsame Unternehmungen mit den Mitarbeitern kommen nicht zu kurz. Das wirke sich auf Zufriedenheit, Zusammenhalt und letzten Endes Mitarbeiterbindung aus. Im Kaufland sind aktuell 154 Mitarbeiter beschäftigt. Die Übernahmequote bei den Auszubildenden liege bei 95 Prozent, sagt der Marktleiter. Und 78 Prozent der Angestellten seien fünf Jahre und länger da.

Überdachte Parkplätze

Bis zum Jahresende wird sich auch auf dem Parkplatz einiges tun. 100 überdachte Parkplätze sollen geschaffen werden, unabhängig vom Anschluss an die B 33. Damit einher gehe auch der Lärmschutz Richtung Wohngebiet, so dass in diesem Bereich die Bewohner entlastet werden.