von Sabine Naiemi

Der Landfrauenverein Oberbaldingen ist einer der ältesten der Region und Deutschlands. Am vergangenen Wochenende gab es gleich zwei Gründe, um zu feiern. Die Landfrauen feierten ihr 70-jähriges Bestehen und zeigten stolz mit einem Tag der offenen Tür ihr neues Domizil.

Dieses befindet sich jetzt im Erdgeschoss des (ehemaligen) Rathauses und bietet viel mehr Platz als früher. Für die Landfrauen ist mit dem Ortswechsel ein Traum wahr geworden. Zuvor waren sie im Dachgeschoss des Kindergartens Spatzennest beheimatet und dort waren die Raumverhältnisse sehr beengt.

Gegründet wurde der Landfrauenverein in Oberbaldingen im Winter 1949 von ein paar jungen Frauen im Ort, unterstützt vom Landwirtschaftsamt Donaueschingen", begann Luzia Glunz ihren Rückblick. Damit sind die Oberbaldinger Damen einer der ältesten Landfrauenvereine. Noch im gleichen Jahr gliederten sie sich dem Landfrauenbezirk Donaueschingen an, der auch heute noch in seiner damaligen Form als Kreisgebiet Geltung hat. 39 Ortsvereine hat dieser Bezirk mit insgesamt 2216 Mitgliedern.

"Es ist wichtig, dass die Landfrauen vor Ort sind", findet Bürgermeister Walter Klumpp. Sie hätten ein besonderes Merkmal. "Wenn man euch um etwas bittet, hat das, was ihr macht Hand und Fuß", so das Stadtoberhaupt. "Man kann sich 100-prozentig auf euch verlassen." Und man nehme immer etwas Gutes mit nach Hause.

Wie es typisch ist für die Landfrauen, bringen sich die Damen stets für das Wohl des Ortes ein. Seit 1976 sind sie mit ihrem Stand auf dem Bad Dürrheimer Christkindlemarkt. Auf ihre Initiative hin entstand 1978 der Grillplatz Unterzieren. Sie bewirten unter anderem beim Riderman. Zum regelmäßigen Angebot gehören Ausflüge, Vorträge und Kreativkurse, zu denen auch Nichtmitglieder Zugang haben. Ebenso gibt es mehrere Bastel- und Backtage im Jahr für und mit Kindern und sie bilden sich auch stets selbst weiter.