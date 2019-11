von Alexander Hämmerling

„Ein Mädchen muss her“ – Was als lasziver Slogan eines männlichen Junggesellenabschieds missverstanden werden könnte, ist bei der Theatergruppe der Hochemminger Narrenzunft der Titel ihrer diesjährigen Weihnachtsaufführung. Für das Lustspiel in drei Akten aus der Feder von Erich Koch startet am Samstag der Vorverkauf. Am Schauspiel interessierte Zuschauer sind wie jedes Jahr beim Kartenerwerb zur Eile aufgefordert, 2018 gingen sämtliche Karten im Vorverkauf innerhalb kürzester Zeit über den Ladentisch.

Auch dieses Jahr ist der Plot des Bühnenstücks ein Angriff auf die Lachmuskeln. Zwei Ehepaare leben einträchtig in einer gemeinsamen Wohnung, wobei das Zusammenleben vom jeweils weiblichen Part, zwei Schwestern, dominiert wird. Eine verstorbene, dritte Schwester verfügt in ihrem Testament die Übergabe ihres Erbes an das Paar, welchem als erstes ein Mädchen geboren wird. Nun hängt der Haussegen schief, im Konkurrenzdenken heißt es nun zeuge, stehle oder bettle. Denn eins ist sicher – „ein Mädchen muss her“.

Als neue Schauspieler begrüßt die Theatertruppe Maik Waldraff und Stefan Göller in ihren Reihen. Waldraff ist Narrenrat und Jugendleiter beim ansässigen Fußballclub. Der Bad Dürrheimer Göller bekleidete einst diverse Vorstandsämter beim FC Weigheim. In diesem VS-Stadtbezirk sammelte er auch bereits erste Theatererfahrungen.

Für die Abendveranstaltungen können Karten im Vorverkauf für sieben Euro am Samstag, 30. November, zwischen 10.30 und zwölf Uhr, im Eingangsbereich des Hochemminger Rathauses erworben werden. Danach stehen die Karten bei Betina Fischerkeller in Hochemmingen, erreichbar unter Telefon (07726) 15 82, für Selbstabholer zur Verfügung.

Die Aufführungstermine für sind der 26. Dezember und der 4. Januar, jeweils ab 20 Uhr in der Gemeindehalle Hochemmingen. Einlass ist bereits jeweils ab 18.45 Uhr. Zuschauer, die im Kartenvorverkauf leer ausgingen, können das Stück am zweiten Weihnachtsfeiertag, Donnerstag, 26. Dezember, ab 14 Uhr bei der öffentlichen Generalprobe verfolgen. Es werden keine Karten bei der Abendkasse hinterlegt, es gibt keine Platzreservierung oder Rückerstattung.