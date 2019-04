von SK

Das Wetterstudio im Feriendorf in Öfingen feierte am vergangenen Dienstag sein 20-jähriges Bestehen mit einem familiären Fest, bei dem sich auf die gemeinsame Einladung von Oliver Klein, dem hiesigen Meteorologen und Moderator im Wetterstudio und der Kur und Bäder GmbH, als Gebäudeeigentümer, langjährige Wegbegleiter, Freunde und ehemalige Mitarbeiter trafen.

Die Gründung des Wetterstudios geht auf eine Initiative von Jörg Kachelmann und dem früheren Kurdirektor Michael Steinbach zurück. Kachelmann, dessen Firma Meteo Media das Wetterstudio bis 2013 betrieb, hatte zur Eröffnung am 1. April 1999 ein großes Fest organisiert. „Damals ist Eberhardt Ginger per Fallschirm auf dem Dach gelandet“, erinnerte sich Oliver Klein. Er ist seit 18 Jahren einer der und mittlerweile einzigster Mitarbeiter vor Ort und erstellt täglich Wetterberichte und Wettergrafiken für Presse, Funk, Fernsehen und Internet.

Im Jahr 2015 stand der Standort für die neuen Inhaber, die Meteogroup aus London, die das Unternehmen von Kachelmann übernahm, einige Zeit in Frage – die Schließung drohte. „Zum Glück haben sich diese dunklen Wolken über dem Wetterstudio verzogen und es kann in eine heiter bis sonnige Zukunft geblickt werden“, so Bürgermeister Walter Klumpp in seinem Grußwort erfreut. Für Bad Dürrheim sei die Wetterstation ein Glücksfall. Nicht nur weil Öfingen und Bad Dürrheim so immer wieder in den Medien präsent seien, sondern auch für viele Vereine sei der Meteorologe vor Ort ein wichtiger Ansprechpartner vor Festen wie etwa dem Ballonfestival.

Auch Kurgeschäftsführer Markus Spettel ist stolz, eine solche Einrichtung in Bad Dürrheim zu haben. Das Wetterstudio sei eine tolle Institution für Einwohner und Gäste und mit den stattfindenden Führungen und dem kleinen Wettermuseum, ein beliebter Ort für Tagesausflüge. „Mit dieser Einrichtung wird der Bekanntheitsgrad von Bad Dürrheim in ganz Deutschland enorm gesteigert“, meinte Spettel und ist stolz, dass man sagen kann, man komme „aus dem Ort, wo das Wetter gemacht wird".

Rainer Stolz, Feriendorf-Geschäftsführer, hat einige Anekdoten gut im Gedächtnis. Vor allem während der Zeit, als vom Wetterstudio aus täglich Berichte bei „Wetter im Ersten“ gesendet wurden, musste er manches Mal als Kameramann einspringen. Zum Fallschirmsprung zur Eröffnung sagt er: „Das Ganze ist erst mal mit einem Dachschaden gestartet." Bei Gingers Landung gingen demnach ein paar Dachziegel zu Bruch.