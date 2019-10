von Wolf-Wilhelm Adam und Sabine Naiemi

Die Stadt Bad Dürrheim wurde vor einiger Zeit zum wiederholten Male vom Naturschutzbund (NABU) als Naturwaldgemeinde ausgezeichnet (wir berichteten). Das verursacht Unterschiede zur normalen Waldbewirtschaftung und wirkt sich besonders auch bei der Bekämpfung der Borkenkäferplage aus, weil kein Gift eingesetzt werden darf. Die Borkenkäfer, der Orkan Friederike im Januar 2018 und die Trockenheit beuteln weiterhin den Ertrag aus dem Stadtwald.

Bereits für das Jahr 2018 ergab das betriebswirtschaftliche Ergebnis des Stadtwaldes ein Defizit in Höhe von rund 60 000 Euro. Darüber berichtete Matthias Berger dem Gemeinderat im März 2019. Hauptursache sei die angespannte Marktsituation gewesen als Folge einer Käfer- und Sturmholzschwemme in ganz Mitteleuropa. In diesem Jahr wurden bereits allein 4000 Festmeter Käferholz geschlagen, was drei Viertel der gesamten Holz-ernte ausmacht. Die Donaueschinger Betriebsleiterin Virginia Lorek und Revierförster Matthias Berger informierten den Gemeinderat nun kürzlich über die aktuelle Situation und legten den Bewirtschaftungsplan 2020 für den Stadtwald vor. Und die Aussichten für 2020 werden nicht besser, sondern eher noch schlechter.

Revierförster Matthias Berger erläuterte im Gespräch mit unserer Zeitung Unterschiede in der Bewirtschaftung eines Naturwaldes.

Revierförster Matthias Berger mit Hund „Bär“ in einem der Waldrefugien. Hier, auf Unterbaldinger Gemarkung am Weißen Weg, musste aus Verkehrssicherungsgründen ein Baum gefällt werden, der aber anschließend einfach liegenbleibt. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Bedeutung naturnaher Bewirtschaftung: „Natürlich spielt die Wirtschaftlichkeit eine große Rolle. Der Stadt ist jedoch neben dem finanziellen Ergebnis auch daran gelegen, seltene und besonders wertvolle Waldbilder und Lebensräume zu bewahren, zu fördern und durch möglichst naturnahe Waldbewirtschaftung ein gesundes Waldbild zu schaffen und zu erhalten“, erklärte Förster Matthias Berger im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Als ausgezeichnete Naturwaldgemeinde müsse man besonders den Erholungsfaktor, das Wohlbefinden, den Mehrwert durch die Artenvielfalt und den Artenschutz sehen. Durch ausgewiesene Refugien haben bedrohte Tiere und Pflanzen Rückzugsorte, die sie sonst nicht hätten.

Es wird prognostiziert, dass die Einnahmen um 100 000 Euro geringer ausfallen als 2019 und die Ausgaben um etwa 40 000 Euro steigen, so dass als Betriebsergebnis ein negativer Betrag von 177 000 Euro zu erwarten ist. Die nächste Waldbegehung mit dem Gemeinderat soll im April 2020 sein.