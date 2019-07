von Jörg-Dieter Klatt

Die Liste der wichtigen Entscheidungen, die der Ortschaftsrat Öfingen in den vergangenen 20 Jahren auf den Weg gebracht hat, weist eine beachtliche Länge auf. Und auch seit 1999 ist Astrid Schweizer-Engesser Ortsvorsteherin. Sie ließ diese erfolgreichen Jahre Revue passieren und verabschiedete unter dem Ausdruck großer Wertschätzung nun auch hier im Ortschaftsrat die ausscheidenden Räte Helmut Hengstler, Reinhard Irion und Bernhard Wölfle.

Angesichts der vorher aufgezeichten erfolgreichen Bilanz war das Ergebnis der anstehenden Wahlen schon fast vorgezeichnet. Aus den Reihen der gewählten Ortschaftsräte kam als Vorschlag für das Amt der Ortsvorsteherin nur ein einziger Name: Astrid Schweizer-Engesser.

Per Akklamation wurde sie einstimmig dem Gemeinderat zur Ernennung als künftige Ortsvorsteherin vorgeschlagen. Als ihr Stellvertreter wird Klaus Klemm agieren. Roland Heppler wird die Verpflichtung der künftigen Ortsvorsteherin nach erfolgter Bestätigung durch den Gesamtgemeinderat vornehmen. Im ELR-Forum (Entwicklung ländlicher Raum) wird aus Öfingen neben der Ortsvorsteherin und ihrem Stellvertreter der Schreinermeister Jörg Schneckenburger vertreten sein.

Als anstehende Aufgaben nannte die Ortsvorsteherin vor allem die Bereitstellung von Bauflächen sowie die Förderung der Vereine und die Pflege der örtlichen Infrastruktur. Hauptamtsleiter Markus Stein dokumentierte mit seiner Anwesenheit nicht nur die Rechtmäßigkeit des Wahlablaufs, sondern konnte bei einigen Fragen aus den Reihen der Räte und der Bevölkerung gleich Rede und Antwort stehen.

Bürger Erwin Nopper schlug in der Bürgerfragestunde vor, künftig bei Schneelage den Räumdienst straßenwechselseitig zu organisieren. In geraden Jahreszahlen sollen Bürger mit geraden Hausnummern, in ungeraden die andere Straßenseite zum Schneeräumen verpflichtet sein. Dies sei in anderen Städten auch möglich und würde die Bürger entlasten. Markus Stein versprach die Prüfung des Vorschlages. Außerdem wurde noch vorgeschlagen, im Rahmen bürgerschaftlichen Engagements das Gießen der Bäume während Trockenperioden zu organisieren.