In der Konzerreihe „Klassik Live“ geht es höchstrangig weiter, kündigen die Veranstalter an. Am heutigen Montag, 23. September, spielt im Konzertraum des Hotels am Solegarten, in der Luisenstraße 14, das Kammermusikduo Keiko Urushihara, Violinistin aus Japan, begleitet vom Klavierprofessor Jacob Leuschner aus Detmold. Beide Künstler würden seit mehreren Jahren in Bad Dürrheim sehr geschätzt und bewundert, so die Ankündigung. Es werden vier der anspruchsvollsten Sonaten für Klavier und Violine aufgeführt, davon von Ludwig van Beethoven (Nr. 3), zwei Sonaten von Johannes Brahms (Nr. 1 und 3) und vom italienischen Komponisten Ferruccio Busoni (Nr. 2). Beide Künstler stehen für höchste Ansprüche: Keiko Urushihara mit ihrer original Stradivari und Jacob Leuschner, einer der profiliertesten, vielseitigsten deutschen Pianisten seiner Generation. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind erbeten.