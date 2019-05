von SK

Am kommenden Samstag und Sonntag laden der Verein Narrenschopf und die Fastnachtslandschaft Schwarzwald alle Schaulustigen, Jäger und Sammler zur Narrenbörse ein, das eine oder andere Schnäppchen zu erwerben. Die Börse findet im Haus des Bürgers statt und ist an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Auf dem Parkplatz beim Haus des Bürgers ist ein Zelt aufgebaut, damit ein wetterunabhängiges Feiern garantiert ist. Für musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt. Am Samstag spielen von 11.30 bis 14.30 Uhr die Badischen Blechoniker, der Fanfarenzug der Althistorischen Narrenzunft Offenburg spielt am Sonntag, gefolgt von der “Elztäler Zwietracht“. Auch im Zelt wird bewirtet. Die Museumsnacht im Fastnachtsmuseum Narrenschopf startet am Samstag um 18 Uhr mit der Band „Maria Chillis“, bekannt aus dem Europa Park Rust. Ab 21 Uhr geht die Post ab. Die Narrenzunft Zell am Harmersbach lädt mit DJ Rüdiger zu ihrer legendären 70er-Party ein. An verschiedenen Ständen gibt es ein reichliches Angebot an Essen und Getränken und es kann in den Kuppeln flaniert werden. Parallel zur Narrenbörse findet auf dem Rathausplatz auch wieder der Flohmarkt statt, wo es sicher wieder einiges zu finden gibt. sgn/Bild: Sabine Naiemi