von SK

Alles steht auf Frühling. Am 23. Und 24. März haben die Besucher wieder die Möglichkeit, sich durch eine Vielfalt von Kunstwerken im Haus des Bürgers leiten zu lassen und in eine entspannte Atmosphäre einzutauchen. Künstler aus Deutschland und Frankreich stellen einen bunten Ausstellermix, bei dem für jeden Geschmack – ob selbstgebackene, getöpferte oder gemalte Kunstwerke – mit Sicherheit etwas dabei ist. Von handgesiedeten Naturseifen, bis Stoff und Papier über Keramik bis hin zu Holz, Metall- und Glasperlenschmuck – die Auswahl wird wie immer vielfältig sein. Eröffnet wird der 24. Kunsthandwerkmarkt am Samstag, 23. März, um 11 Uhr im Haus des Bürgers. Der Markt ist jeweils Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Bild: Sabine Naiemi