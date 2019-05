von Wolf-Wilhelm Adam

Für viele Vereine ist die Altmetallsammlung eine lukrative Einnahmequelle. Gesammelt wird, was die Leute nicht mehr brauchen. Man spricht hier neudeutsch so schön von einer Win-Win-Situation: Die Leute müssen ihren Schrott nicht selbst zum Wertstoffhof bringen, denn die Sachen werden direkt vor der Haustüre abgeholt. Die Vereine nehmen durch einen Tag Arbeit oftmals einen hohen dreistelligen, wenn nicht gar vierstelligen Betrag ein und können damit ihre Projekte finanzieren.

Der Musikverein Hochemmingen ist einer der Vereine, der seit nunmehr fünf Jahren regelmäßig zur Altmetallsammlung aufruft. In der vergangenen Woche war es wieder soweit. Während andere sich bei solchem Wetter wie es herrschte, noch einmal genüsslich im Bett umdrehen, stand um neun Uhr ein gutes Dutzend Vereinsmitglieder vor dem Autohaus Laufer und wartete auf die Einteilung durch die Vorsitzende Astrid Fehrenbacher, die den Überblick über angemeldete Sammlungen hatte. Denn der Rund-Um-Service des Musikvereins beinhaltet, dass Bürger im Vorfeld die Abgabe größerer Mengen Altmetall anmelden können. Diese werden dann, auch außerhalb Hochemmingens, vor Ort abgeholt und auf Wunsch sogar noch aus dem Haus getragen.

Vier Traktoren mit Frontlader oder Anhänger stehen dem Verein an diesem Morgen zur Verfügung. „Auf unsere Mitglieder ist stets Verlass. Jeder bringt mit, was er beisteuern kann“, so die Vorsitzende und jeder macht mit – vom Ehrenmitglied bis zur Jugend. Sabrina Fehrenbacher fährt auf dem Traktor zum nächstgelegenen Sammelort mit und packt genauso kräftig mit an, wie alle anderen auch: „Die Sammlungen dienen auch unserer Kameradschaftspflege. Es macht einfach Spaß zu sehen, was wir durch solch einen Arbeitseinsatz bewirken können“, erklärt die Jungmusikerin ihre Motivation.

Noch bevor die Musiker ausschwärmen, halten mehrere Fahrzeuge bei den Containern auf dem Autohausparkplatz. Es sind Bürger, die ihren Schrott persönlich bringen. Einer von denen, die im Vorfeld eine Abholung angemeldet haben, ist Werner Ubert. Nach dem Abriss eines Hauses hat er viel Altmetall gesammelt hat und übergibt dies nun dem Musikverein. „Es ist eine tolle Sache, den Verein auf diese Weise unterstützen zu können“, findet er.

Später fuhren die Musiker noch den Ort ab. Überall stand etwas am Straßenrand oder vor den Häusern: Betonmischer, Fahrräder, Mofas, Wäscheständer, Lampen, Geländer und vieles mehr. Viele sammeln gezielt und warten extra auf die Sammelaktion. „Letztes Jahr haben wir die beiden Container voll bekommen. Mal schauen, ob es dieses Jahr auch wieder so viel wird“, zeigt sich Astrid Fehrenbacher gespannt.

Der Erlös der Sammlung fließt in voller Höhe in die Jugendarbeit ein. Neue Rhythmusinstrumente für die Trommlergruppe sollen angeschafft werden und diverse Freizeitaktivitäten der Jungmusiker können damit finanziert werden. „Natürlich schwanken die Einnahmen durch den Ankaufkurs wie auch durch die Menge. Aber bisher hat sich die Sammlung noch immer gelohnt“, erzählt Fehrenbacher.

„Ohne diese Sammlung könnte sich der Musikverein so manches im Hinblick auf die Jugendarbeit nicht leisten“, betont sie und richtet deshalb ein großes Danke an die Bevölkerung, „die für uns immer Schrott übrig hat“.