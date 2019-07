Jonathan Berggötz nahm am gestrigen Montag seine Arbeit als neuer Bürgermeister der Stadt Bad Dürrheim auf. Amtsvorgänger Walter Klumpp wünschte seinem Nachfolger einen guten Start und immer viel Freude an diesem anstrengenden, aber für ihn schönsten Beruf. Klumpp überreichte Berggötz symbolisch den Schlüssel zur Stadt. Im Anschluss daran erklärte Berggötz in einer kurzen Zusammenkunft dem Rathausteam wie sehr er sich auf die Zusammenarbeit freue. „Lassen Sie uns gemeinsam am Haus Bad Dürrheim bauen“, bat er im Rahmen dessen. Die offizielle Vereidigung von Jonathan Berggötz zum Bürgermeister der Stadt Bad Dürrheim findet am heutigen Dienstag, 2. Juli, ab 18 Uhr im Haus des Bürgers statt. Die Bevölkerung ist herzlich dazu eingeladen. sgn/Bild: Stadtverwaltung