von Wolf-Wilhelm Adam

Kurz vor den Sommerferien lud die Realschule am Salinensee zum alle zwei Jahre stattfindenden Schulfest ein. Es war ein „Fest der Kulturen„, das Menschen unterschiedlichster Herkunftsländer getreu dem Schulprofil „In Gemeinschaft leben“ vereinen sollte. Und es war ein Fest, das seitens der Temperaturen alle Rekorde brach. Schattenplätze waren Mangelware. Trotzdem fanden sich viele Besucher ein, die das abwechslungsreiche Programm der Schülerinnen und Schüler genossen.

In den Händen der rund 500 Schüler – die drei zehnten Klassen waren nicht mehr aktiv dabei – lag im Vorfeld die Organisation des Festes. Jede Klasse hatte zusammen mit dem jeweiligen Klassenlehrer die Aufgabe, sich einen Programmpunkt oder ein Angebot zu überlegen und in die Tat umzusetzen. So entstand ein buntes Potpourri aus Aktivitätsspielen und Essensangeboten. Sackhüpfen, Eierlauf oder Dosenwerfen wurden genauso angeboten wie herausfordernde Akrobatik, die jeder zeigen musste, der es schaffen wollte, sich einmal rund um die Tischplatte einer Biergarnitur zu hangeln.

Geschicklichkeit und Kraft waren gefragt, um sich einmal rund um die Tischplatte einer Biergarnitur hangeln zu können. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Ebenso umfangreich war das kulinarische Angebot: Crêpes, Waffeln, Popcorn, Pizza, Eis, Würste oder Steaks. Frische Cocktails wurden gemixt und leckere Obstbecher gereicht. Quasi alles, was das Herz begehren konnte.

Die Auftritte der Theater-AG waren stark frequentiert und wurden von den Zuschauern mit viel Applaus gewürdigt. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Besonders beliebt waren die Auftritte der Theater-AG unter der Leitung von Stefan Kalt. Das „Staatstheater Bad Dürrheim„ bot lustige Interpretationen bekannter Märchen und Sketche, die witzige Momente des alltäglichen Lebens aufgriffen. Die Zuschauer spendeten begeistert und reichlich Applaus. Ein Balkantanz mit albanischen, serbischen und griechischen Ausprägungen gehörte ebenso zum bunten Programm, wie ein abschließendes Fußballspiel, bei dem Eltern gegen Schüler antraten.

Sackhüpfen war und ist ein beliebtes Kräftemessen und macht einfach unheimlich viel Spaß. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Seitens der Schüler-Mitverwaltung und Lehrer hatten Karen Schmid, Stefanie Sutter, Charlotte Kumpfmüller und Paola Eggert den Hut auf. Rektorin Stephanie Martin lobte begeistert alle, die an diesem Schulfest beteiligt waren: „Es ist schön, wie reibungslos und abwechslungsreich dieses Fest über die Bühne ging.“