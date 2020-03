von Sabine Naiemi

„Das Geschehen um das neuartige Corona-Virus entwickelt sich im Augenblick stündlich beziehungsweise viel mehr minütlich und erfordert aufgrund aktueller Erkenntnisse neue und schnelle Entscheidungen“, erklärt Markus Spettel, Geschäftsführer der Kur- und Bäder GmbH, in einer schriftlichen Mitteilung am gestrigen Sonntag.

Das Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar in Bad Dürrheim ist ab sofort bis auf weiteres geschlossen. Bild: Hans-Jürgen Götz

Um die Infektionskette des Coronavirus weiter einzudämmen befinde man sich permanent gemeinsam mit der Stadtverwaltung in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt.

Nun müsse man darüber informieren, dass auf dringende Empfehlung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar hin, das gesamte Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar nicht erst wie geplant ab Dienstag, 17. März, sondern bereits ab dem heutigen Montag, 16. März, vorübergehend geschlossen ist.

Zudem ist ab sofort auch das Haus des Gastes mit der Touristinformation vorübergehend geschlossen.

Das Haus des Gastes und die Touristinformation sind für den Publikumsverkehr geschlossen. Bild: SK | Bild: Kurz

Es werde sobald wie möglich wieder geöffnet, so Spettel weiter. Über aktuelle Entwicklungen wird auf der Solemar-Website und der Facebook-Seite der Therme auf dem Laufenden gehalten.

Ab dem heutigen Montag steht von der Kur- und Bäder GmbH die Servicehotline unter Telefon (07726) 66 62 66, oder auch die E-Mail unter info@badduerrheim.de, von 9 bis 18 Uhr, für Fragen zur Verfügung.

Dienststellen der Stadt geschlossen

Auch die Stadtverwaltung Bad Dürrheim wird ab dem heutigen Montag, 16. März, für den regulären Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Dies gibt die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Die Dienststellen seien weiterhin über Telefon und E-Mail erreichbar. Nicht aufschiebbare, persönliche Vorsprachen sollen ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung erfolgen. Desweiteren werden auch alle anderen Einrichtungen der Stadt sowie Kur- und Bäder GmbH geschlossen. Das betrifft neben dem Solemar sämtliche Sporthallen, Mehrzweckhallen, das Jugendhaus und die Stadtbibliothek.

Notfallbetreuung eingerichtet

In Schulen und Kindertagesstätten werde eine Notfallbetreuung eingerichtet, so die Stadtverwaltung weiter. Diese dient dazu, die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten in den Bereichen der kritischen Infrastruktur, die sich andernfalls um ihre Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten. Informationen darüber, wen dies genau betrifft und was die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Notfallbetreuung sind sowie ein Kontaktformular für die Anmeldung sind auf der Internetseite der Stadt zu finden unter: www.bad-duerrheim.info/de/Aktuelles/Coronavirus/Notfallbetreuung.

Blutspende findet bewusst statt

Ein Termin, der ganz bewusst stattfinden soll, ist das DRK Blutspenden am Mittwoch, 8. April, von 14 bis 19.30 Uhr, im Haus des Bürgers. Es sei immens wichtig, dass in dieser Zeit genügend Blutkonserven zur Verfügung stehen. Es werden Maßnahmen ergriffen, wirklich nur gesunde Menschen in die Halle zu lassen.