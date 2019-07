von Wolf-Wilhelm Adam

Die Kindertagesstätte Stadtkäfer ist ein markantes und auffallendes Gebäude. Bunt, einladend und ungewöhnlich zugleich steht es am südlichen Ortseingang von Bad Dürrheim. Hier beantworten wir drei Fragen, die Sie interessieren könnten.

Das Gebäude der Kindertagesstätte ist bunt, markant und einfach anders. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Wie lange dauerte der Bau?

Der Gemeinderatsbeschluss für den Bau der Kindertagesstätte fiel am 26. November 2015, die Entscheidung für dieses Grundstück am 23. Juni 2016. Die Erdarbeiten begannen im November 2017, Anfang Februar 2018 wurde die Bodenplatte betoniert, im Frühjahr folgte der Innenausbau. Konzeption und Planung erfolgten durch das städtische Bauamt. Der Verzicht auf einen Architektenwettbewerb erbrachte ebenfalls eine Kosten- und Zeitersparnis. Durch den langen Winter verzögerte sich die ursprünglich geplante Fertigstellung um acht Wochen. Das Richtfest wurde am 25. April 2018 gefeiert, der Einzug erfolgte Anfang November 2018.

Was kostete der Bau?

Die Baukosten für das rund 1340 Quadratmeter umfassende Gebäude lagen bei rund vier Millionen Euro. Das Land gab einen Zuschuss von 500 000 Euro, vom Bund kamen über ein Förderprogramm 526 000 Euro.

Wie viele Kinder finden in der Tagesstätte Platz und wie ist die aktuelle Auslastung?

In der Kindertagesstätte werden vier Gruppen für Kinder unter drei Jahren und zwei Gruppen Ü3 von 22 Erzieherinnen betreut. Insgesamt ist Platz für rund 80 Kinder. „Ende des Jahres werden alle Plätze belegt sein“, berichtet die Einrichtungsleiterin Melanie Grimm. Aktuell sei man dabei, eine Krippengruppe in eine altersgemischte Gruppe umzuwidmen. Dafür benötige es aber eine Genehmigung des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS). Stimmt der KVJS dem Vorhaben zu, dann könnten zwar fünf Krippenkinder weniger, dafür aber zehn Kindergartenkinder mehr betreut werden. Insgesamt also ein Plus von fünf Kindern. „Wenn wir die Genehmigung nicht erhalten, dann müssen wir voraussichtlich sogar einige Geschwisterkinder anderweitig überbrücken“, so die Leiterin der Kindertagesstätte.