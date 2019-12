Die Villinger Klosterspatzen sind mit ihrem Advents- und Weihnachtskonzert auch dieses Jahr wieder am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, in der katholischen Kirche St. Johann, in Bad Dürrheim, zu Gast. Was dieser beliebte Kinder- und Jugendchor der Musikakademie VS, unter der Leitung von Erkentrud Seitz, gerade in der Advents- und Weihnachtszeit an Freude und Begeisterung in den Herzen der Zuhörer wachruft, hat Bad Dürrheim schon einige Male erleben dürfen. Diese jungen Sängerinnen und Sänger und dazu eine ganze Gruppe von Musizierenden sind hier immer sehr herzlich willkommen, teilt Konzertorganisator Ernst Lutz von der Kurseelsorge mit. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Bild: Veranstalter