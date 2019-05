von man Mandy Heinze

Acht Kandidaten – nicht fraktionsgebunden – haben sich für die Ende Mai anstehenden Kommunalwahlen in Öfingen für den Ortschaftsrat aufstellen lassen. Neue Kandidaten sind Anita Schneckenburger, Timo Manger und Karsten Seiffert. Helmut Hengstler, Reinhard Irion und Bernhard Wölfle haben sich nicht mehr aufstellen lassen.

Bei der jüngsten Sitzung Anfang dieser Woche konnten vom Ortschaftsrat zwei Bauvorhaben im Ort, einstimmig bewilligt, an den technischen Ausschuss weitergeleitet werden. Bei dem einen handelt es sich um ein bestehendes Gebäude in der Bühlstraße, welches von der nachfolgenden Generation weiter genutzt und erhalten werden soll, und die das Dachgeschoss zur Wohnung umbauen möchte. Beim anderen soll im Gewerbegebiet ein bestehendes Gebäude der Firma SMB Schnekenburger Metalltechnik mit einem Anbau um Büro und Sozialräume erweitert werden. Bei diesem Anbau, der moderner und aktueller werden wird, waren wegen Überschreitung der Baugrenze und Geschossigkeit Befreiungen erforderlich, gegen die jedoch keine Einwände bestanden. Man ist im Gegenteil froh darüber, dass solche Investitionen getätigt werden und gab deshalb gern grünes Licht für das Vorhaben.

Vorgetellt wurde von Heidrun Münzer und Rosa Weber, von der Sozialstation St. Beatrix aus Geisingen, das Konzept der Tagespflege und des Cafés Donautreff. Rosa Weber, Leiterin der Tagespflege, berichtete darüber, was in der Einrichtung geleistet wird. Die Tagespflege unterscheidet sich deutlich von einem Pflegeheim. Sie hat zwischen acht und 15.30 Uhr geöffnet. In dieser Zeit wird zusammen gekocht und gebacken, gebastelt, gelesen oder das Gedächtnis trainiert. Beim der morgendlichen Zeitungsrunde werde viel diskutiert. 15 Plätze weist dieses neue Angebot auf, wobei bis auf 20 erhöht werden kann. Der Seniorentreff Donaucafé sei für alle Altersklassen und soll auch gewollt altersübergreifend sein, so Heidrun Münzer. Hier finden besondere Aktivitäten für Senioren statt, man könne dort auch zu Mittag essen. Auch die Bürger Öfingens seien zu den vielfältigen Aktivitäten eingeladen.