von Sabine Naiemi

Heute gibt es für alle Narren in Bad Dürrheim und in den Teilorten einen tollen Tag. Alle stehen schon in den Startlöchern, noch früh bei Dunkelheit geht es mit dem Wecken los. Natürlich kommen bei diesem großen Programm auch die Kleinen zu ihrem Recht.

Hochemmingen: Das Narrenbaumstellen und die Ortsvorsteherentmachtung finden um 11.30 Uhr statt. Um 19 Uhr dann der Hemdglonkerumzug, um 20 Uhr der Ball in der Bergweghalle.

Oberbaldingen: Schülerbefreiung um 9.30 Uhr an der Ostbaarschule, 10.30 Uhr Kindergartenbefreiung und Narrenbaumholen, um 11.11 Uhr wird der Narrenbaum gestellt, um 11.30 Uhr der Ortsvorsteher entmachtet. Dann ist die Besenwirtschaft im Feuerwehrgerätehaus geöffnet.

Sunthausen: Sturm auf das Rathaus und Schlüsselgabe sind um 12 Uhr, um 14 Uhr findet die Kinderfasnet in der Turn- und Festhalle statt.

Unterbaldingen : Um 10 Uhr werden die Kindergartenkinder befreit, 12 Uhr ist das Kutteln essen im Baldinga Hof, der Ortsvorsteher wird um 13.31 Uhr von Amt und Würden befreit, um 14 Uhr wird bei der Ostbaarhalle der Narrenbaum gestellt mit anschließend buntem Programm in der Halle. Der Hemdglonkerumzug findet um 19.17 Uhr statt, bereits ab 18 Uhr kann man zur Hemdglonkerparty im Feuerwehrgerätehaus.

Biesingen: Um 5.30 Uhr beginnt das Wecken der Biesinger Bürger. Um 11.30 Uhr wird Ortsvorsteher Armin Wehrle entmachtet und um 14 Uhr stellen die Moosloch-Hexen den Narrenbaum auf dem Löwen- Platz gestellt. Im Anschluss daran starten alle gemeinsam im Hexenraum in die Fastnachtssaison 2020.

Am Freitag geht der fastnachtliche Reigen munter weiter. In der Kernstadt trifft sich um 14 Uhr der Narrensomen am Gasthaus Krone und zieht, gemeinsam mit der Siedergilde auf den Rathausplatz. Dort wird gemeinsam der Kindernarrenbaum gestellt. Im Anschluss heißt es „Giezig, giezig“ – dann ziehen die kleinen Narren durch die Bad Dürrheimer Geschäfte und heischen bei den Händlern um Süßigkeiten.

In Hochemmingen kommen am Freitag ebenfalls die Kinder zu ihrem Recht. Da beginnt die Kinderfasnet mit Aufführungen und vielen Aktionen um 14 Uhr in der Bergweghalle. Alle dürfen kommen und mitmachen.

Abends geht es mit dem Zunftball der Kötach Buur um 20 Uhr in Sunthausen weiter. In Oberbaldingen steigt die Vereinsfasnet beim TuS Oberbaldingen.

Samstag wird sich das närrische Geschehen auf Bad Dürrheim und Hochemmingen verteilen. In Bad Dürrheim findet der große Zunftball statt, in Hochemmingen wie bereits angekündigt der Nachtumzug und anschließend Narrentreiben.