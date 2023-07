Bei einem Unfall in der Riedstraße hat sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr ein Autofahrer verletzt. Er ist von seinem eigenen Auto eingeklemmt worden. Der 92-Jährige wollte mit einem Mercedes C 200 vor einer offenen Garage parken, ließ dabei den Wählhebel der Automatik jedoch im Fahrmodus.

Wagen rollt plötzlich los

Als er aussteigen wollte, rollte der Wagen laut Polizei plötzlich nach vorne in die Garage. Die geöffnete Fahrertür verklemmte sich mit der Garagenwand und quetschte das linke Bein des Mannes ein.

Der Mann konnte sich nicht selbst befreien und musste von Rettern aus seiner misslichen Lage befreit werden, bevor er in ein Krankenhaus kam. Am Auto entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.