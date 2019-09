von Wolf-Wilhelm Adam

Rund acht Jahre ist es her, dass die letzte Feuerwehrübung im Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar in Bad Dürrheim stattgefunden hat. Deshalb war es der Geschäftsführung der Kur- und Bäder (KuBä) GmbH ein großes Anliegen, dass die Feuerwehr wieder einmal das Solemar als Übungsobjekt heranzieht.

Im Umkleidebereich fanden sich mehrere Verletzte, die versorgt und gerettet werden mussten. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Am Samstag war es soweit und die Gesamtfeuerwehr, bestehend aus allen sechs Abteilungen inklusive der Führungsgruppe Bad Dürrheim/Tuningen/Brigachtal, rückten zu einem Chlorgas-Unfall mit zusätzlichem Brand eines Blockheizkraftwerkes aus. Allein über 60 Feuerwehrmänner und -frauen beteiligten sich an der Übung, zahlreiche Zuschauer saßen in der ersten Reihe und beobachteten jeden Handgriff der Retter. Der Betrieb des Solemars war nicht von der Übung beeinträchtigt.

Manche Besucher des Solemar saßen tatsächlich in erster Reihe und konnten das Geschehen hautnah verfolgen. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Die Organisatoren der Übung, Michael Hippe und Thomas Lippert, hatten sich zahlreiche Besonderheiten und quasi kleine Gemeinheiten einfallen lassen, um ihren Kameraden das Leben möglichst schwer zu machen und dadurch die Übung aber auch so realitätsnah wie möglich zu gestalten. Insgesamt mussten zwölf Verletzte mit unterschiedlichsten Verletzungen mussten von den unterschiedlichsten Stellen geborgen werden. Die Verletzten wurden von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr gestellt und professionell nacheinander aus der Gefahrenzone heraus transportiert.

Bürgermeister Jonathan Berggötz und Kur- und Bäder-Prokurist Andreas Hoffmann lassen sich von Kreisbrandmeister Florian Vetter über notwendige Änderungen, zum Beispiel an den sogenannten Laufkarten, informieren. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Allerdings gestaltete sich die Suche nach diesen Verletzten recht schwierig, da alle Ecken des verwinkelten Kellerbereiches des Solemars durchkämmt werden mussten. Auch in einem Teil der Umkleidekabinen fanden sich Verletzte, die von den Einsatzkräften größtenteils durch schmale Flure und über mehrere enge Treppen ins Freie getragen werden mussten. Dort wurden sie an die Kollegen des Deutschen Roten Kreuzes übergeben. Der Ortsverein Bad Dürrheim war laut Bereitschaftsleiter Lothar Schmidt mit elf Mann im Einsatz. Die Jugend-Rotkreuzler, weitere zehn an der Zahl, waren wie immer mit von der Partie.

Der DRK-Ortsverein nimmt die Verletzten in Empfang und versorgt diese. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Als besonders herausfordernd entpuppte sich die Bergung eines Verletzten aus einem Schacht im hinteren Teil des Solemars. „Das war eine der Gemeinheiten der Übung“, erklärte Gesamtkommandant Volker Heppler. „Es ist verlockend, über den Haupteingang den ganzen Angriff zu koordinieren. Deshalb entdeckten die Kameraden erst später, dass es seitlich auch rauchte und dort eben in einem Schacht Verletzte lagen.“ Diese mussten mit schierer Manneskraft mit einer Trage über eine Leiter etwa fünf Meter nach oben gezogen werden. Dabei kamen die Kameraden ganz schön ins Schwitzen.

Bürgermeister Berggötz schaut hier durch eine Wärmebildkamera, die den Kameraden bei Dunkelheit und Rauchentwicklung aufzeigt, wo Menschen zu finden sind. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Kreisbrandmeister Florian Vetter verfolgte die Übung genaustens und informierte parallel dazu Bürgermeister Jonathan Berggötz über das Vorgehen und über mögliche Schwachstellen. So wurde relativ schnell klar, dass bei den Laufkarten für die Feuerwehr Handlungsbedarf besteht. „Hier sind keinerlei Treppen eingetragen und viele Bereiche nicht optimal dargestellt. Das ist schon schwierig für jemanden, der solche Karten lesen kann. Für jemanden, der mit solchen Karten im normalen Berufsleben kaum Berührungspunkte hat, ist das Zurechtfinden schier unmöglich“, so Vetter. Andreas Hoffmann, Prokurist der Kur- und Bäder GmbH, nahm diesen Punkt direkt auf und kündigte zeitnah Verbesserung an.

Kurgeschäftsführer Markus Spettel dankte den Einsatzkräften für ihre Arbeit. „Genau solche Schwachstellen gilt es in Übungen aufzuzeigen und zu verbessern, damit sie nicht erst im Ernstfall auffallen und dann zu Verzögerungen führen“, so Spettel. Alles in allem sei die Übung rund gelaufen, meinte Kommandant Heppler. „Es ist enorm wichtig, dass die Kameraden solche großen Gebäude schon mal von innen gesehen haben. Das erleichtert vieles, wenn es wirklich mal ernst werden sollte.“

Bei einem gemeinsamen, von der KuBä spendierten Vesper im Gerätehaus schloss die Manöverkritik die Großübung ab.