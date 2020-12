von SK/sgn

Jedes Jahr zur Internationalen Narrenbörse im Mai veranstaltet der Verein Narrenschopf eine große Tombola mit attraktiven Preisen. In diesem Jahr mussten die Teilnehmer lange auf die Ziehung der Gewinne warten.

Nachdem die Narrenbörse im Mai abgesagt werden musste, sollte die Ziehung bei der Mitgliederversammlung im Oktober stattfinden – doch auch diese fiel kurzfristig Corona zum Opfer. Daher fand die Ziehung der Gewinner nun im kleinen Kreis im Fastnachtsmuseum Narrenschopf in Bad Dürrheim statt.

Losfee Belle Forbes von den Philippinen zog aus 7950 verkauften Losen die insgesamt 100 Gewinner.

Dank der großzügigen Spenden von Oeschberghof Golf Events & Spa, der Landmetzgerei Dorer in Furtwangen, der Sparkasse Schwarzwald-Baar, dem Solemar Bad Dürrheim, dem Europapark Rust, der Firma Laserworld und vielen weiteren Unternehmen hatte der Förderverein des Museums wieder zahlreiche wertvolle Preise in Aussicht stellen können.

Einer der vielen Hauptpreise der Tombola des Vereins Narrenschopf ist ein Rundflug über den Bodensee. Bild: Luftaufnahme Bodensee (Foto privat) | Bild: privat

Der Hauptpreis in Form eines Reisegutscheins im Wert von 333 Euro geht dabei an Maria Vogt aus Nagold. Jan Maier aus Offenburg gewinnt einen Bodensee-Rundflug und Martin Seidemann aus Konstanz darf sich auf zwei Tageskarten für den Spa-Bereich im Öschberghof in Donaueschingen freuen. Weitere Hauptpreise gehen an die Alte Jungfere Furtwangen (eine Seite Räucherspeck der Landmetzgerei Dorer Furtwangen), Robert Ullrich aus Engen und Marie Buschle aus Mühlheim/Donau (je zwei VIP-Karten Fasnet live mit Übernachtung), Christoph Köhler aus Hüfingen (zwei VIP-Karten fürs Stockacher Narrengericht), Anette Braun aus Ehingen und Holger Langenberg aus Stockach (je zwei Ehrenkarten für den Europapark), Anette Braun aus Ehingen und Hartwig Mahlke aus Überlingen (je zwei Solemar-Gutscheine). Alle Gewinner werden per Post benachrichtigt.

Auch 2021 wird es die Tombola, deren Erlös dem Fastnachtsmuseum Narrenschopf zu Gute kommt, wieder geben – unabhängig davon, ob die Narrenbörse, die für den 8. und 9. Mai geplant ist, tatsächlich stattfinden kann.

In einer Sitzung des Vereins wurde festgelegt, dass die Lose ab 16. Januar 2021, dem geplanten Datum der Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, erhältlich sein werden und die Ziehung der Gewinner definitiv am Sonntag, 9. Mai stattfinden wird – im besten Fall im Rahmen der Narrenbörse, ansonsten im kleinen Rahmen. Der Preis von einem Euro pro Los wird beibehalten. Die Lose können sowohl über die einzelnen Narrenzünfte wie auch über das Museum Narrenschopf in Bad Dürrheim erworben werden.