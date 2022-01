Geklärt sind nun die Umstände, durch die ein 72-jähriger Mann in Bad Dürrheim auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ums Leben gekommen ist. Der Mann hatte demnach nach Polizeiangaben in einer Scheune auf einem Aussiedlerhof, in der Heuballen gelagert werden, eine Tischtennisplatte mit Ballmaschine aufgestellt, wo er sich an diesem Abend sportlich betätigte.

Dabei fielen von der Maschine ausgeworfene Spielbälle auch auf und zwischen die Heuballen. Beim Einsammeln der Bälle sei der Mann kopfüber so unglücklich zwischen die schweren Rundballen geraten, dass er sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte.

Nachdem Familienangehörige den 72-Jährigen als vermisst gemeldet und eine Suche organisiert hatten, fanden sie ihn kurz nach Mitternacht leblos in der hilflosen Lage. Helfer der Feuerwehr bargen den Verunglückten. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen, so die Beamten.