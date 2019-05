von SK

Vor sechs Wochen fand der 13. Stirnlampenlauf in Bad Dürrheim statt. Rund 1300 Teilnehmer gingen an den Start. Die Startgebühr von vier Euro kommt dem Förderverein der Carl-Orff-Schule in Villingen-Schwenningen zu Gute. Die Partner rundeten die Summe auf und überreichen nun einen Scheck über 5500 Euro. Mit dem Geld wird eine Basketballanlage auf dem Schulgelände der Carl-Orff-Schule installiert. Von links: Nelli Löffler (Förderverein), Lena Klatt und Markus Spettel (Kur- und Bäder GmbH), Sabine Herrmann (Förderverein), Jürgen Müller (Sport-Müller), Ersilda Shoshi und Christina Simoniats (Bäckerei Krachenfels), Michael Wasgien (Bad Dürrheimer Mineralbrunnen). Bild: Kur- und Bäder GmbH