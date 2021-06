von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Nach über 40 Jahren sind an den ältesten Quellen des Bad Dürrheimer Mineralbrunnens – den beiden Johannisquellen – Erhaltungsmaßnahmen notwendig – die Stahlrohre müssen ausgetauscht werden – und die Kur- und Bäder GmbH muss dafür in die Tasche greifen: Die Investition beträgt 500 000 Euro.

Insgesamt sieben Quellen hat der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen auf Bad Dürrheimer Gemarkung von der Kur- und Bäder GmbH gepachtet, im Alter von 10 bis 40 Jahren. Die Johannisquelle bei der Realschule am Salinensee mit dem Bohrloch zwei und drei ist die Älteste. Sie wurden vor 44 Jahren gefasst. Seit ein paar Wochen steht dort nun schweres Baugerät einer Spezialfirma.

Geologe Uwe Hekel, Mineralbrunnen-Geschäftsführer Ulrich Lössl, Produktionsleiter Oliver Schenk und Kur- und Bäder GmbH Geschäftsführer Markus Spettel (von links) vor Ort an der Baustelle der Johannisquelle an der Realschule am Salinensee. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Fachlich unterstützt wird das Unternehmen bei den Unterhaltungsmaßnahmen vom Hydrogeologen Uwe Hekel. Der Wissenschaftler betreut bei der bundesweit tätigen HPC AG vom Standort Rottenburg aus die Quellen des Bad Dürrheimer Mineralbrunnens. Das Wasser aus den Tiefen der Baar speise sich aus den Niederschlägen, erklärt der Experte. Auf ihrem Weg zur Quelle fließen diese durch die Muschelkalkschicht, die sich unter den Deckschichten aus Gipskeuper und Lettenkeuper befindet und reichert sich auf seinem Weg bis zur Quelle mit Mineralien an.

Fünf Monate Bauzeit

Um die Rohre auszutauschen wurde die Quelle zunächst stillgelegt. Das stelle für die Produktion kein Problem dar, erklärt Produktionsleiter Oliver Schenk. Die Produktion sei gesichert. Für die Marke Johannisbrunnen werde zurzeit nur aus der Quelle an der Hirschhalde gefördert und am Standort des Mineralbrunnens gebe es Wasserspeicher mit 500 000 Litern Fassungsvermögen, die über Nacht und an den Wochenende wieder volllaufen.

Die Tiefe des Brunnens an der Realschule beträgt 65 Meter. Im Vergleich dazu: Die Sole-Bohrung der Kur- und Bäder GmbH an der Hirschhalde befindet sich in 280 Metern Tiefe. Von oben her sitzt auf den ersten 36 Metern ein massives Stahlrohr in einem Zement-Lehm-Mantel. Auf dem restlichen Stück in die Tiefe befindet sich ein Stahlrohr mit Schlitzen, durch die das Wasser einsickert. Dieses Stahlrohr ist von einem Quarzsandgemisch als Filter umhüllt. Die zu auszutauschenden Rohre waren aus Schwarzstahl, die neuen Rohre werden aus Edelstahl sein. Das Bohrloch hat einen Durchmesser von 62 Zentimetern, das äußere Rohr misst 50 Zentimeter. Das Rohr, welches das Wasser fördert, hat 15 Zentimeter Durchmesser.

Mit einem Schneidrohr hat die beauftragte Firma bei der 35-Meter-Marke das Rohr auseinandergeschnitten, um es stückchenweise herausziehen zu können. Das bedarf eines riesigen Kraftaufwandes, daher der große Kran, der in der Lage ist, 50 Tonnen Gewicht zu heben. Entfernt wird im Zuge der Maßnahmen auch der Quarzsand. Während das alte Rohr geschlitzt war, wird das neue Rohr netzartig aufgebaut sein. Der Kies wird gegen Glaskügelchen ausgetauscht, die nur ein bisschen größer als Stecknadelköpfe sind. Deren Vorteil liegt in einer gleichmäßigeren Verteilung aufgrund ihrer einheitlichen Größe.

Man rechnet damit, dass das neue Förderrohr gegen Jahresende fertig sein wird. Dann gelte es noch, aktuelle Laborergebnisse für das Wasser abzuwarten. Zusammensetzung und Qualität müssen genau gleich sein wie vor den Arbeiten. Das wird auch noch ein paar Wochen Zeit in Anspruch nehmen. Bezüglich der Laborwerte sieht Mineralbrunnen-Geschäftsführer keine Schwierigkeiten, da man ja nur in die Fördertechnik, aber nicht in das Wasser selbst eingreife.

Der jährliche Absatz des Bad Dürrheimer Mineralbrunnens liegt bei insgesamt etwa 100 Millionen Litern (Mineralwasser und Erfrischungsgetränke) und erreicht etwa 26 Millionen Euro pro Jahr. Das Kernvertriebsgebiet erstreckt sich auf ganz Baden-Württemberg. Die Betriebsfläche in Bad Dürrheim ist 35 000 Quadratmeter groß.