Auf der Internetseite des Narrenschopfs Bad Dürrheim steht, dass dessen Geschichte mit der Schließung der Rottweiler Saline Wilhelmshall begann, doch da fehlt ein kleines Detail. Über dieses berichtete der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), Roland Wehrle, beim launig-humorigen Empfang der geladenen Gäste zur Feier des 50-jährigen Bestehens des Narrenschopfs. Wehrle ist seit 43 Jahren, 26 Jahre davon als Präsident der VSAN, ein nimmermüder Streiter für die Fastnachtskultur und den Narrenschopf.

Oftmals ist es ja eine Schnapsidee, aus der etwas wird. Im Fall des als von allen Seiten bedeutend eingestuften Fastnachtsmuseums wäre es jedoch eine Wein-Idee gewesen, so Wehrle vor den zahlreich anwesenden Gästen, bestehend aus Vertretern der Politik und der Stadt Bad Dürrheim sowie der verschiedenen Fastnachtslandschaften. Zur Amtszeit des damaligen Bürgermeisters Otto Weißenberger beschlossen dieser und ein paar weinselige Herren, dass man Häser ausstellen solle. Der Rest ist Geschichte und feierte am vergangenen Wochenende das 50-jährige Bestehen.

Wehrle ging besonders auf die vergangenen Jahre ein, in denen die Digitalisierung durch das vom Bund geförderte Projekt „Museum 4punkt0“ im Narrenschopf Einzug hielt. Hochgradig interessante Entwicklungen brachte das Narrenschopfteam im Rahmen dessen auf den Weg. Von Nachhaltigkeit war dabei die Rede und um diese geht es aktuell auch wieder. Das, was geschaffen wurde, soll erhalten werden. Dazu braucht es entsprechende finanzielle Mittel und das ist es, was Wehrle aktuell umtreibt. Nichtsdestotrotz lobte er das große, nicht nur finanzielle Engagement der 69 Mitgliedsvereine.

Bürgermeister Jonathan Berggötz hatte eine kleine Geburtstagsgabe dabei, die SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur erklärte: „Sie schaffen eine Heimat für die Fastnacht und sind über die Region hinaus bekannt“. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Martina Braun lobte: „Sie zeigen, was Fastnacht bedeutet.“ Nämlich nicht nur Jubel, Trubel, Heiterkeit, sondern auch Brauchtum und Handwerkskunst.