Ein Betrunkener hat am frühen Dienstagmorgen an einem Mehrfamilienhaus Sturm geklingelt und so die Polizei auf den Plan gerufen.

Schlüssel verloren

Die herbeigerufene Polizei musste den stark Betrunkenen laut Mitteilung mitnehmen, da er seine Wohnungsschlüssel verloren und keine Möglichkeit hatte, in seine Wohnung zu gelangen.

Unterkirnach Millioneninvestition: Ein junger Landwirt wagt den mutigen Schritt in die Zukunft Das könnte Sie auch interessieren

Da er zudem über 4,5 Promille Alkohol im Blut hatte, musste ihn ein Arzt untersuchen. Der Mann durfte danach seinen Rausch auf der Polizeiwache ausschlafen.