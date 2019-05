von Sabine Naiemi

Ein so schön und herzlich gefeiertes, goldenes Priesterjubiläum wie es die katholische Seelsorgeeinheit für Pfarrer Paul Heizmann am vergangenen Sonntag zelebriert hat, wird in Zukunft wohl immer seltener werden.

Die Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt. Der Jubilar stand mit den vier weiteren Pfarrern der Seelsorgeeinheit und den zwei Diakonen der Gemeinde gemeinsam selbst am Altar. Mitgewirkt haben die Pfarrer Michael Fischer, Andreas Huber, Karl-Heinz Berger und Werner Arnold sowie die Diakone Karl-Heinz Groß und Adalbert Mayer. Daneben hatten sich insgesamt 72 Ministranten aller Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit eingefunden. Sie gaben ein prächtiges Bild ab. Natürlich ließ es sich auch der Kirchenchor nicht nehmen, beim Gottesdienst von der Empore aus mitzuwirken.

Die erste offizielle Veranstaltung im gerade frisch renovierten Pfarrsaal glich einer Großveranstaltung. Rund 300 Gäste kamen zur Feier, plus die 72 Ministranten, um zu gratulieren, Ständchen zu singen, Geschenke zu überbringen und vor allem, den Geistlichen auch zu würdigen.

„Das ist ein ganz besonderes, eigenes Jubiläum“, eröffnete Bürgermeister Walter Klumpp seine Ansprache. 50 Jahre habe der Jubilar kirchlichen und weltlichen Veränderungen standgehalten. „Sie haben es bravourös gemeistert und sich immer hoch motiviert um Ihre Herde gekümmert“, so das Stadtoberhaupt weiter und skizzierte den Menschen und Pfarrer Paul Heizmann: Das Herz am rechten Fleck habe der Pfarrer nie jemandem nach dem Mund geredet, sondern immer die Wahrheit gesagt, auch wenn diese gerade nicht populär gewesen sei. Besonders auffallend an ihm sei immer die positive Ausstrahlung gewesen. „Wenn man Ihnen begegnet, geht einem sofort das Herz auf!“ Und er habe die Gabe vor allem junge Menschen zu begeistern. Was ihn als Protestanten beeindruckt habe, so Klumpp weiter, sei, wie wichtig ihm die Ökumene gewesen sei. „Sie haben in vielen Herzen unheimlich viele Spuren hinterlassen“, würdigte der Bürgermeister den Priester.

Den Gratulanten schlossen sich die Ministranten an. Sie hätten ihre Gehirnzellen angestrengt, um etwas Schönes zu schenken. Sie überreichten einen Geschenkkorb, in dem sich unter anderem ein Osterhase befand – als Erinnerung daran, dass sie selbst immer einen Schokoladenhasen bekommen haben. Ein paar Lieder gaben sie zum Besten und überreichten außerdem ein Fotobuch mit den Erinnerungen der vergangenen Jahre.

Für den Kirchenchor überreichte Maria Voigt ein Kuvert. Dabei erzählte sie, dass Pfarrer Heizmann sich oft bei den Proben dazu geschlichen hätte, um einfach nur ganz still zuzuhören.

Nach ein paar Liedern des Chörle waren schließlich alle zum Essen geladen.