von Sabine Naiemi

Der gemeinsame Aufruf vom Generationentreff Lebenswert und der Stadtverwaltung, behelfsmäßige Schutzmasken zu nähen, stieß zur Freude der Initiatoren auf große Resonanz bei den Bad Dürrheimern.

„Wir freuen uns sehr, dass sich bis heute über 40 Bürgerinnen aus Bad Dürrheim und dem Umland bereit erklärt haben, Masken zu nähen und sich damit ehrenamtlich für ihre Mitmenschen zu engagieren“, erklärt Wolfgang Götz vom Vorstandsteam des Generationentreffs. Er rechne mit einer weiter steigenden Personenzahl, die ihre Hilfe anbieten.

Die Aufgaben bei dem Gemeinschaftsprojekt haben sich Generationentreff und Stadtverwaltung untereinander aufgeteilt. Uwe Hüls, Sachgebietsleiter Soziales und Integration, ist für die Beschaffung der Stoffe und anderer Bestandteile zuständig. Weiter sorgt er für die Verteilung des Materials und das Einsammeln der fertigen Masken sowie die Ausgabe. Die Materialbeschaffung erweise sich als sehr schwierig, da der Markt für Baumwollstoffe leergekauft sei, heißt es.

Beide Kooperationspartner haben große Erfahrung in der Zusammenarbeit, die sich in der Vergangenheit überdies als sehr erfolgreich erwies. Gemeinsam wurde festgelegt, dass die fertigen Masken bevorzugt denen zugute kommen sollen, die eine Hauptlast in dieser Krise tragen: Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen und die vielen ehrenamtlichen Helfer, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind.

Die Verteilung an die genannten Personenkreise regelt wiederum Uwe Hüls, erreichbar unter Telefon (07726) 3 89 93 98. Der Generationentreff akquiriert Näherinnen und koordiniert die Maskenerstellung und gibt auch fachliche Hilfestellung bei deren Anfertigung. Nähanleitungen sind auf der Internetseite www.generationentreff-lebenswert.de zu finden. Ehrenamtliche Näherinnen ohne Internet können sich bei der Geschäftsstelle telefonisch melden und erhalten Schnittmuster und Anleitungen per Post zugesandt.

Sowohl die Stadtverwaltung als auch das Mehrgenerationenhaus rechnen damit, dass die Nachfrage nach Behelfsmasken in Zukunft noch zunehmen wird. Deshalb sei das ehrenamtliche Engagement der Menschen nach wie vor gefragt. Das ehrenamtliche Engagement beweise auf eindrucksvolle Art, dass der allseits propagierte Slogan „Wir halten zusammen“ einen großen Widerhall in der Bevölkerung finde, erklärt Stadträtin Angelika Strittmatter, ebenfalls Mitglied des Vorstandsteams des Mehrgenerationenhauses. Das ihrer Ansicht nach in den letzten, guten Zeiten der Vereinzelung gewichene Gemeinschaftsgefühl, werde in dieser Krisensituation wieder deutlich zum Leben erweckt.

Strittmatter: „Unser Mehrgenerationenhaus wird von etwa 80 Ehrenamtlichen getragen und ist ohne dieses freiwillige, unentgeltliche bürgerschaftliche Engagement nicht überlebensfähig. Das gilt auch für die 540 weiteren Mehrgenerationenhäuser in Deutschland. Unser Projekt „Maskennähen“ ist für uns ein weiterer Beweis dafür, dass ehrenamtliche Tätigkeit nicht von Geldleistungen abhängig ist. Auch wenn einige Wenige das anders sehen. Es kommt aus dem Bedürfnis, Hilfe für Andere zu leisten.“ Das zeige auch das Engagement der Millionen ehrenamtlich Tätigen in Deutschland, die nicht zuerst danach fragen, wie hoch das Entgelt für diese Dienstleistung ist, sondern einfach handeln und beherzt zupacken.

Ansprechpartner bei Fragen und für Anmeldungen ist die Geschäftsstelle des Mehrgenerationenhauses, Telefon (07726) 3 89 03 37 oder per E-Mail an info@generationentreff-lebenswert.de.