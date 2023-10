Die Kurstadt hat sich zum ersten Mal an der Aktion Stadtradeln beteiligt und dabei auch gleich eine tolle Leistung erbracht. Das Stadtradeln fand vom 1. Juli bis zum 21. Juli statt. 77.774 Kilometer legten die Teilnehmer bei insgesamt 5.421 Fahrten in diesen drei Wochen zurück. 370 aktiv Radelnde traten in die Pedale, 24 Teams waren dabei und es seien insgesamt 13 Tonnen CO2 vermieden worden, wie es Bürgermeister Jonathan Berggötz ausführte.

Die Stadtverwaltung und die Kur- und Bäder GmbH (Kubä) ließen es sich nicht nehmen, die herausragendsten unter den Klimasportlern zu würdigen. Koordiniert und organisiert hatte die ganze Aktion, inklusive der Ehrung, die städtische Klimaschutzkoordinatorin Alisia Meisch. Gesponsert wurden die Preise von der Kur- und Bäder GmbH in Form einer Drei-Welten-Tourismuscard und einer Jahreseintrittskarte in die Solemar-Therme. Außerdem bekommen alle Teilnehmer eine Bad Dürrheimer Trinkflasche aus Metall.

Der beste Einzelradler war Karl-Heinz Schempp. Der Bauzeichner und Hobbyradsportler konnte insgesamt 1245 Kilometer vorweisen. Er war mit seinem Rennrad unterwegs und hat 201 Kilogramm Kohlendioxid eingespart. Das Radfahren sei seine Leidenschaft, erklärte er, besonders Touren durch den Schwarzwald und in die umliegenden Berge.

Platz zwei belegte Bauhofleiter Michael Liedtke mit 1138 Kilometern, gefolgt vom Unterbaldinger Tiefbauingenieur Peter Kühnle mit 1053 Kilometern. Erstaunlicherweise waren die besten Radler alle nicht mit einem E-Bike unterwegs, sondern traten selbst in die Pedale. Weitere Radler waren Rene Schneider, Hans Lohrer, Hendrik Bayer, Claude Lang, Hans-Jürgen Schnekenburger, Wilfried Kohler und Gerhard Friedrich. Als Unternehmen mit dem Team-Gesamtergebnis wurde die Luisenklinik ausgezeichnet. Das 15-köpfige Team kam insgesamt auf 4839 Kilometer, was eine CO2-Einsparung von 783 Kilogramm bedeutete. Den Preis hierfür stiftete der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen: eine Palette Mineralwasser. Als Verein hoben sich die Trachtler hervor. Der Trachtenverein Bad Dürrheim meldete 17 Teilnehmer und brachte in den drei Wochen satte 4885 Kilometer zusammen. Der Dank hierfür waren 500 Euro für die Vereinskasse, überreicht von Sponsor Alexander Theinert (Firma Belenus).

Auch an der Realschule am Salinensee (RSAS) engagiert man sich in Sachen Klimaschutz. Als aktivstes Schulteam wurden die Schüler der jetzigen Klasse 9b (vorher 8b) geehrt. Die Realschulklasse kam auf insgesamt 605 Radkilometer. Diese seien unter anderem durch eine Radtour zustande gekommen, erklärte deren Lehrer Alexander Mati. Und Pläne für das nächste Jahr habe man auch schon. Die Klasse will ihren Titel nämlich verteidigen. Die 29 Schüler wurden von Alexander Theinert mit 300 Euro für die Klassenkasse belohnt.

Doch das war bei weitem noch nicht alles. Die Realschule am Salinensee wurde ein zweites Mal nach vorne gebeten. Mit 112 Teilnehmern – also den meisten aktiven Radlern und dem besten Gesamtergebnis von 18.079,5 Kilometern – wurde die RSAS auch hierfür ausgezeichnet. Die Urkunde nahm Schulleiterin Stephanie Martin entgegen. Die Kinder und Jugendlichen erhalten alle die Bad Dürrheim-Trinkflasche aus Metall.

Bürgermeister Jonathan Berggötz rief zum Ende der Ehrungen die Teilnehmer dazu auf, den Spaß am Radfahren publik zu machen. Die Stadt wolle das Radfahren noch mehr fördern.

Einen Hinweis dazu gab Klimaschutzkoordinatorin Alisia Meisch. Sie erinnerte daran, dass einmal pro Monat – jeden letzten Dienstag – ein kostenloser Rad-Check angeboten wird. Die Projektgruppe Radverkehr habe sich bereits zwei Mal getroffen und verschiedene Vorschläge ausgearbeitet. Gerne dürften sich die Bad Dürrheimer Bürger beteiligen. Weiterreichende Informationen gibt die Klimaschutzkoordinatorin unter Telefon 07726 666603, oder per E-Mail klima@bad-duerrheim.de.