von SK

Zum Tag der Blinden und Sehbehinderten Anfang Juni hatte die Behindertenbeauftragte der Stadt Bad Dürrheim, Inge Teichert, zu einer Mützenaktion für Straßenpoller aufgerufen. Diese sollten darauf aufmerksam machen, dass die grauen Poller für Sehbehinderte im Straßenbild kaum vom grauen Hintergrund der Straße zu unterscheiden sind. Bei der Aktion wurden insgesamt 37 Mützen gehäkelt, gestrickt und genäht. Nun haben auf der Bürgerplattform Crossiety insgesamt 94 Personen ihre Stimme abgegeben und die schönste Poller-Mütze gekürt. Mit 52 Stimmen sind die Mützen von Swantje Tietböhl-Blessing die eindeutigen Gewinner, teilt die Stadtverwaltung mit. Sie und auch die Zweit- und Drittplatzierten erhalten einen kleinen Preis und alle Teilnehmer ein herzliches Dankeschön.

Aktion hat Aufsehen erregt

Bei der Aktion hatte Inge Teichert eine Woche lang den Pollern rund um das Rathaus die Mützchen aufgesetzt und sei so auch immer wieder ins Gespräch mit Passanten über dieses wichtige Thema gekommen. Die Aktion hat Aufsehen erregt und das Anliegen von Inge Teichert wurde wahr- und ernstgenommen.

Die Mützen von Swantje Tietböhl-Blessing wurden als Sieger prämiert. | Bild: Stadtverwaltung

Inzwischen hat der Bauhof die Poller rund um das Rathaus mit einer auffallenden gelben und weißen Folie bestückt, deren Kontrast auch gut von Sehbehinderten wahrgenommen werden kann. Die Stadtverwaltung hofft, den Menschen mit Sehbehinderung nun auf diese Weise eine einfachere Begehung des Marktplatzes zu ermöglichen. „Die Belange der Menschen mit Behinderung liegen uns am Herzen und wir sind dankbar, dass Inge Teichert sich so aktiv einsetzt um eine Verbesserung in unserer Stadt zu erzielen“, erklärt Bürgermeister Jonathan Berggötz.