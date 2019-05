von Wolf-Wilhelm Adam

Sein Ruf eilt ihm voraus, die Erwartungen waren entsprechend groß und das abendliche Konzert schließlich ein Paukenschlag: Clemens Bittlinger, von manchen provokant als Rockpfarrer bezeichnet, ist Liedermacher, preisgekrönter Songwriter und einer der erfolgreichsten Interpreten seines Genres. Am Freitagabend lockte er rund 350 Zuhörer in die evangelische Johanneskirche. Diese zeigten ihre Begeisterung am Ende des Konzertes durch Applaus im Stehen.

Während des Konzerts schien das Publikum noch etwas träge, so dass Bittlinger mehrfach tief in die Trickkiste griff, um die Besucher zum mitsingen zu animieren. „Das ist uns ja noch nie passiert, dass wirklich keiner einen Ton von sich gibt“, so der evangelische Pfarrer herzlich aber dennoch etwas erstaunt und ließ die versammelte Gemeinde es gleich noch einmal versuchen. Dann klappte es auch mit den „Habseligkeiten“, die er in einem seiner Lieder besang. Und auch das Aufstehen fiel den Zuhörern nicht so leicht, obwohl sie selbst davon sangen. Woran das lag, konnte keiner so richtig zu sagen, denn begeistert schien nach dem Konzert ein Großteil der Anwesenden zu sein. Clemens Bittlinger schob es darauf, dass er und seine Bandkollegen schon lange nicht mehr in der Gegend waren.

Seine Musik ist eine Mischung aus Humor, Provokation und hoffnungsvoller Nachdenklichkeit. In dem Lied über die Regenbogenkinder thematisierte er beispielsweise auch die Ehe mit gleichgeschlechtlichen Partnern. Dabei ließ der Liedermacher dem Publikum gar keine Chance mit Applaus zu reagieren, sondern betonte gleich, dass die letzten Zeilen sicherlich dem einen oder anderen missfallen würden. „Es steht uns aber nicht zu, über andere Menschen zu urteilen“, sagte Bittlinger. Er sprach auch davon, dass wir Menschen alle nicht perfekt seien. In jedem stecke ein bisschen vom ungläubigen Thomas oder auch vom verräterischen Judas. „Wir folgen Jesus nicht nach, sondern stolpern ihm hinterher“, verpackte Clemens Bittlinger seine Aussagen dann auch in ein weiteres Lied.

Das Konzert machte tatsächlich nachdenklich und war nicht zuletzt durch die offene und herzliche Art des Musikers ein Genuss für Leib und Seele.