von Jürgen Kauth und Sabine Naiemi

Das Bad Dürrheimer Kurtheater war eine Institution, die heute kaum jemand mehr kennt. Es existierte zwischen 1919 und 1953 und entstand unter den Fittichen des Arztes Paul Harraß, seiner Frau Edith und des Lehrers Gustav Holderbach. Jürgen Kauth, der erste Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins, erzählt in seinem Gastbeitrag die Geschichte des Theaters.

Das Kurtheater „D‘Solspritz“ bei seiner 30-Jahr-Feier 1949 mit dem Bühnenprogramm „Zirkus Salino“. Ganz links hinten ist der spätere Bankdirektor Arthur Grießhaber zu sehen, der immer den jugendlichen Liebhaber spielte, oder Erna Hirt (fünfte von links stehend), geborene Grießhaber und die vierte rechts ist Zitha Kaiser, geborene Grießhaber. | Bild: Jürgen Kauth

Zunächst seien es Soldaten des Reservelazaretts gewesen, welches im späteren Kurheim-Sanatorium (heute Sure Hotel by Best Western) untergebracht war, die sich während ihrer Genesungszeit mit dem Theaterspielen auseinandersetzten. Nach Auflösung des Lazaretts im Jahr 1921 entstand nach einer Verschnaufpause das eigentliche Kur-Theater, denn das Ehepaar Harraß konnte nicht mehr von „seinem“ Theater lassen. Auch die Bevölkerung und frühere Gäste fragten immer wieder danach. Die Kulissen, Dekorationen und Kostüme hatte man 1921 alle verkauft und den Erlös der Witwe und den fünf Kindern eines verstorbenen Lazarett-Kameraden gespendet. So begann alles wieder bei Null. Alle Mitwirkenden packten mit an und Harraß organisierte Stühle aus einem aufgegebenen Kino.

Auf Tournee ging das Ensemble hier 1919 mitsamt Bühnenbild nach Donaueschingen, Schwenningen oder Sunthausen. Später benutzte man einen offenen Lastwagen mit Holzvergaser, wobei die Schauspieler immer mit rabenschwarzen Gesichtern ankamen. | Bild: Jürgen Kauth Geschichts- und Heimatverein Bad Dürrheim

Paul Harraß war Chirurg und aus gesundheitlichen Gründen später als Allgemeinmediziner und Badearzt in Bad Dürrheim tätig. Er führte Regie und schrieb auch Theaterstücke selbst. Seine Frau war gelernte Schauspielerin und Tänzerin, die in Berlin Großstadterfahrung am Theater gemacht hatte. Sie spielte in aller Regel die weibliche Hauptrolle. Beide führten Künstlernamen: Edith Morgan und Jules Arco.

Auch einige Dürrheimer beteiligten sich damals an den Aufführungen. Als herausragend unter den Spielern, obwohl ohne professionelle Ausbildung, wurde Fritz Senk beschrieben, der als ehemaliger Lazarettinsasse eine Dürrheimerin geheiratet hatte und von Anfang bis Ende beim Ensemble blieb.

Kritiker aus ganz Deutschland hätten das provinzielle Laientheater gelobt, so Jürgen Kauth und es oft gleichgestellt mit teuer finanzierten Theatern in Nobelkurorten. Harraß habe es sehr geschätzt, dass viele Dürrheimer als Schauspieler mitwirkten. Nur der hiesige Dialekt war für ihn „nicht für die große Weltbühne geschaffen“. So sei es gekommen, dass kurzerhand eine „Sprachschule“ für Hochdeutsch im Probelokal Gasthaus „Rössle“ eingerichtet wurde.

Verdient hätten die Schauspieler damals nur ein paar Mark, weiß Kauth. Die Entlohnung gab es bei den diversen Nachfeiern in den hiesigen Gaststätten oder direkt beim Ehepaar Harraß daheim. Bei vielen Festen seien dort 30 bis 40 Gäste im Hause gewesen – von der Kellerbar bis unters Dach. Die Gäste wären aus allen sozialen Schichten der Gemeinde gekommen und hätten sich an der herzlichen Art der Gastgeberin erfreut, berichtet Kauth weiter. Immer wieder erregte Edith Harraß, die elegante Großstädterin, in Dürrheim großes Aufsehen. Gerne setzte sich die Profischauspielerin als „Grande Dame“ in Szene. Schmunzeln verursachte öfter die Tatsache, dass sie ihr halbes privates Wohnzimmer mit Möbeln, Teppichen und Gemälden als Bühnenbild zur Verfügung stellte.

1933 hatte die Theatergruppe einen Kleinbus zur Verfügung, der offenbar in keinem gepflegten Zustand war. Bei einem Besuch in der Lungenheilstätte Wehratal versagten kurz vor Todtmoos bei steiler Abfahrt die Bremsen und der Fahrer versuchte die Fahrt abzubremsen indem er an den Felswänden entlang schleifte. Die Geschwister Helene und Walter Spretke gerieten dabei vermutlich in Panik und versuchten aus dem Wagen zu springen. Der Wagen kippte in einen Graben und für Helene Spretke kam jede Hilfe zu spät. Auf ihrem Grab wurde von der Klinik Wehratal ein Gebinde mit Flieder und Tannenzweigen, die am Unfallort geschnitten wurden, niedergelegt. | Bild: Jürgen Kauth

Ein böses Unglück überschattete das Jahr 1933. Auf der Tourneefahrt zu einem Besuch der Lungenheilstätte Wehratal versagten an dem benutzten Kleinbus die Bremsen. Bei dem Unfall kam das Ensemblemitglied Helene Spretke ums Leben. Dieser Schock verursachte eine Pause im Betrieb. Noch dazu kündigte das Kurheim-Sanatorium, den damaligen Auftrittsort – die ehemalige Remise, auch Wandelhalle genannt – auf.

Von 1940 bis 1945 sorgten die Schauspieler dann wieder für andere Gedanken bei den Fronturlaubern und den Lazarettinsassen durch Schattenspiele und bunte Abende. Seelenmassage für Soldaten nannte man das. 1947 stieg Harraß wieder kurz bei der Gruppe ein und das 1938 in „Kurkabarett D‘Solspritz“ umbenannte Theater tourte viel durch die Provinz. Die Kurgäste rissen sich um die Plätze bei den Aufführungen. Als eine der jungen Schauspielerinnen, Hilde Ernst, heiraten wollte, begab sich das ganze Ensemble kurzerhand in den Kaiserstuhl und spielte dort nicht für Geld, sondern für Wein. Später verzeichneten dann die mangels Französischkenntnissen ohne Worte aufgeführten Theaterstücke bei den französischen Besatzungssoldaten den gleichen Lacherfolg wie bei den deutschen Gästen.

Kino und Fernsehen trugen 1953 zum baldigen Ende des Kurtheaters bei.