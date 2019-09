von sgn

Vor Beginn der Arbeiten in der Werkstatt der Schreinerei Schneckenburger erhielten die Kinder durch Hartmut Spangenberg aus Öfingen einen kleinen Einblick in die Vogelwelt, deren Brutzverhaltne, ihre Nester und Eier. Gespannt hörten alle zu und steuerten selbst das eine oder andere an bereits vorhandenem Wissen bei. Schließlich gingen sie eifrig ans Werk. Es war ein Helferteam von acht Personen erforderlich, um die 32 Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren beim Bohren, Schrauben und Hämmern zu unterstützen. Senior-Chef Karl Schneckenburger und Junior-Chef Jörg Schneckenburger hatten im Vorfeld entsprechende Bausätze vorbereitet. Die Kinder konnten zwischen zwei Nistkastenarten wählen. Nach rund drei Stunden Arbeit, hatte jedes Kind sein Kunstwerk für die Singvögel fertig. Zwischendurch konnten sich die Kids mit Popkorn stärken und ganz zum Schluss gab es für alle noch ein Eis. Glücklich nahmen die Kinder ihre Nistkästen mit nach Hause und es solle nicht die letzte Aktion gewesen sein, kündigte Anita Schneckenburger an.