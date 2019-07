Mit über 100 Freunden und Familienmitgliedern feierten 31 Viertklässler der Ostbaarschule ihren Schulabschluss in der Öfinger Osterberghalle. Sechs der Schüler stammten aus der Kooperationsklasse mit der Karl-Wacker-Schule.

Feierlich ließ man die vergangenen vier Jahre Revue passieren. Die Vorstellungen boten den nostalgischen Hauch verfliegender Jahre. „Wir waren eine bunte Bande, die neben dem Schulunterricht viel gemeinsam gelacht und getanzt hat“, hallte es aus den Reihen des Pulks. Wegweisende Kleinode der gemeinsamen Zeit wurden nachgespielt: der Sozialtag in der ersten Klasse, die Fasnachtsparty in der zweiten Klasse, der als Drittklässler einstudierte Nussknackertanz und der unvergessliche Besuch des Landschulheims in der vierten Klasse. Aus der Instrumentenvorstellung im Musikunterricht ging eine Klassenband hervor, die ein letztes Mal die Melodie des Volksliedes „La Cucaracha“ anstimmte.

In den ausgegeben Zeugnissen die Aktivitäten der im Sozialtraining der Klassen bestimmten „Menschenrechtsbeobachter für positives Klassenklima“ dokumentiert und erstmals wurde der „Ostbaar-Preis“ an Schüler mit hervorragender Einhaltung der Klassenregeln und vorbildlichem Umgang mit den Hausaufgaben vergeben. Diesen erhielten Dylan Graf und Boas Grimm.