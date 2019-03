von Wolf-Wilhelm Adam

Eine Rotwangen-Schmuckschildkröte sonnt sich am Freitagnachmittag am Salinensee. Für unseren Mitarbeiter, der das Tier per Zufall entdeckt, erst einmal ein schönes Fotomotiv, an dem die Leserschaft teilhaben soll. Leider haben sich bei den Recherchen über das Tier für dieses keine guten Aussichten ergeben. Es sei denn, jemand rettet es.

Im Laufe der Recherchen stellte sich heraus, dass sich diese Schildkröte in eine durchaus unrühmliche Geschichte vieler anderer Schildkröten einreiht, die immer mehr einfach zu Wegwerfprodukten werden. So kommentiert Cornelia Rettich vom Tierschutzverein St. Georgen die Sichtung dieser Schildkröte, die eigentlich bei durchschnittlich 30 Grad Celsius in Nordamerika zuhause sein sollte und nicht bei knapp über Null Grad im Salinensee in Bad Dürrheim herumschwimmen sollte.

Am Sonntagmorgen versucht die Schildkröte das steile Ufer zu erklimmen. In der Zeit, in der sie von unserem Mitarbeiter beobachtet wurde, leider vergeblich. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Cornelia Rettich war lange im Schwenninger Tierschutzverein aktiv und ist durch ihren Umzug nach St. Georgen nun im dortigen Verein ansässig. Sie selbst besitzt mittlerweile 13 Wasserschildkröten und könnte jährlich mindestens zehn weitere Tiere aufnehmen, wenn es nach den Funden und Sichtungen der Reptilien gehen würde. "Diese Tiere werden immer mehr zu Schmuckstücken, die man sich anschafft und von denen man irgendwann merkt, dass sie einem zu groß werden. Das eigentliche Tier rückt in den Hintergrund", so die Schildkrötenexpertin. Theresia Lydia Schonhardt, Vorsitzende des Tierschutzvereins in Villingen-Schwenningen sieht das ähnlich: "Man entledigt sich des Problems, wenn es einem plötzlich zu groß oder zu anstrengend wird, auf diese unschöne Art", berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Schildkröten würden leider immer häufiger irgendwo ausgesetzt. Am vorderen See in Schwenningen wurden welche gesichtet, im Schwenniger Moos hat Cornelia Rettich total entkräftete Tiere gesehen. Auch in Unterkirnach gab es Schildkröten, die dort nicht mal einen Winter überlebt hätten.

Hilfe kommt oft zu spät

"Die Überlebenschancen der Tiere sind hier sehr schlecht", berichtet die Expertin Rettich. Einen Winter, insbesondere wenn er recht mild ist wie der hinter uns liegende, können die Tiere wohl überleben, aber die Wahrscheinlichkeit sei recht hoch, dass sie sich relativ schnell eine Lungenentzündung holen. Die Rotwangen-Schmuckschildkröte sei sogar noch etwas empfindlicher als ihre gelbwangige Artgenossin.

Die Rotwangen-Schmuckschildkröte sonnt sich hier am Ufer des Saliensees und versucht, sich von den kalten Wassertemperaturen aufzuwärmen. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Gerade das Thema Ernährung ist für die Tiere äußerst schwierig. Fürs Fische fangen sind sie in der Regel zu langsam. Verstorbene Fische kämen auf dem Speiseplan auch in Frage, seien aber nicht optimal. Wasserpflanzen können von den Schildkröten nur bei einer Außentemperatur von mindestens 30 Grad Celsius verdaut werden. Also auch hier schlechte Voraussetzungen am Salinensee. "Ein Jahr können Schildkröten tatsächlich auch ohne Futter auskommen. Aber das schwächt sie mitsamt den tiefen Außentemperaturen doch deutlich", so Cornelia Rettich.

Eigentlich brauche dieses Tier im optimalen Fall einmal pro Tag mindestens 38 Grad. Deshalb versuchen sie bei jedem Sonnenstrahl aus dem Wasser heraus zu kriechen und sich zu erwärmen. Was im Fall der Schildkröte am Salinensee nicht gerade einfach ist. Am Freitag saß sie zwar auf der Böschung der kleinen Insel, die im See befindet. Aber am Sonntagmorgen, als sie ein zweites Mal gesichtet wurde, versuchte sie über längere Zeit, die steile Böschung hinauf zu kriechen – allerdings ohne Erfolg.

Video: Wolf-Wilhelm Adam

Neues Zuhause wäre wünschenswert

Die untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Villingen-Schwenningen sieht sich für die Schildkröte verantwortlich. Auf Anfrage unserer Zeitung lässt die Pressestelle jedoch mitteilen: "Die klimatischen Bedingungen im Schwarzwald-Baar-Kreis sind mittlerweile auch im Winter so gemäßigt, dass das Tier bei uns überlebensfähig ist. Es besteht für die Naturschutzbehörde des Landkreises im Moment kein Anlass, die Schildkröte einzufangen. Wenn ein Bürger oder Tierfreund das Tier im Interesse des Tierschutzes zu sich nehmen würde, wäre dies aus unserer Sicht aber durchaus begrüßenswert."

Die Vertreter des Tierschutzvereins sehen dies kritisch. "Solche Schildkröten dürfen maximal von Mai bis Oktober draußen sein. Optimal ist dann ein mit einem Gewächshaus überdachter Teich. Sie machen maximal drei Monate Winterschlaf und in der Übergangszeit brauchen sie ein innenliegendes beheiztes Terrarium", erklärt die Fachfrau. Für das Exemplar in Bad Dürrheim könne man nur hoffen, dass sie sich von der Insel abwendet, an Land kommt und von einem Schildkrötenliebhaber aufgenommen wird. "Lange wird sie im Saliensee nicht überleben", befürchtet Cornelia Rettich.

Auf der kleinen Insel inmitten des Saliensees, die zu Fuß nicht zu erreichen ist, hat unser Mitarbeiter die Rotwangen-Schmuckschildkröte entdeckt. Bild: Wolf-Wilhelm Adam