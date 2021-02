von sk

Der 24-Jährige zog sich bei dem Unfall trotz Fahrradhelm schwerste Kopfverletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei am Mittwoch zunächst mitteilte, war die Ursache des Sturzes auf der abschüssigen Strecke noch unklar. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass noch andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall am Dienstagabend beteiligt gewesen seien, da an der Sturzstelle Fahrzeugteile gelegen hatten. Deshalb suchte die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zum Unfall hätten geben können.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums dann am Mittwochnachmittag mitteilte, führten Spezialisten des Unfalldienstes der Polizei und ein Unfallgutachter am Mittwoch die Ermittlungen an der Unfallstelle fort. Dabei ergab sich, dass der Verunglückte, entgegen ersten Vermutungen, alleine am Unfall beteiligt war. Er fuhr auf einem steil abschüssigen Wiesenweg, der die Kreisstraße 5749 und die Staigstraße verbindet. Auf feuchter Wiese verlor er die Kontrolle über sein Pedelec, prallte in den Straßengraben neben der Staigstraße („Öfinger Steige“), stürzte dann auf die Fahrbahn und verstarb an den Folgen des Aufpralls noch an der Unfallstelle.