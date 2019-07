von Eva Maria Vaassen

Er terrorisierte seine Familie und quälte einen Jugendlichen aus Bad Dürrheim stundenlang mit Schlägen und Todesdrohungen. Jetzt hat das Landgericht Konstanz die Unterbringung des an einer paranoiden Schizophrenie erkrankten 22-Jährigen aus dem Raum Villingen beschlossen. Diese war von der Staatsanwaltschaft für den nicht zurechnungsfähigen Mann beantragt worden. Ihm wurde 17facher Hausfriedensbruch, Beleidigung, Sachbeschädigung, mehrere Körperverletzungsdelikte, erpresserischer Menschenraub und unerlaubter Waffenbesitz zur Last gelegt.

Als ein damals noch 16-jähriger Auszubildender sich in einer kalten Februarnacht mit zwei Freunden in Bad Dürrheim auf dem Heimweg von einer Betriebsfeier befand, gesellte sich der 22-Jährige zu ihnen. Nachdem die Freunde des 16-Jährigen an der Stadtgrenze einen anderen Weg eingeschlagen hatten, lief er immer weiter neben dem Lehrling her. Plötzlich begann er, auf den Jüngeren einzuschlagen. „Dann forderte er mich auf, ihn ebenfalls zu schlagen“, berichtete das inzwischen 17-jährige Tatopfer vor Gericht. Das mehr als zweistündige Martyrium, das dann folgte, wird der junge Mann lange nicht vergessen (wir berichteten).

Der 22-Jährige zwang ihn mit immer weiteren Schlägen und Drohungen, mit ihm beim Kaufland die Bundesstraße zu überqueren und weiter Richtung Zollhaus zu gehen. Unterwegs redete er wirr auf sein Opfer ein. „Lauf mit oder ich stech dich ab“, habe der Täter gedroht und sei immer aggressiver geworden. Er habe nicht gewagt die Flucht zu ergreifen, weil der unberechenbare Mann ein Tafelmesser, einen Schraubenzieher und einen Schlagring dabei hatte: „Ich hatte Angst“, erklärte der jetzt 17-Jährige. Auch habe der Mann ihn am Kragen gepackt, mit sich geschleift, ihn mehrmals zu Boden geworfen und immer wieder zugeschlagen. Dann habe er ihn gezwungen, rund 15 Meter weit knöcheltief durch einen eiskalten Bach zu laufen. Zuletzt habe er ihn aufgefordert, sich bäuchlings auf den Boden zu legen. Dann habe er ihm einen Schraubenzieher in den Nacken gedrückt und laut überlegt, ob er ihn umbringen solle. Schließlich habe er ihm sein Handy, die Geldbörse mit 15 Euro und allen Papieren abgenommen und gesagt: „Du kannst froh sein, dass ich dich am Leben gelassen habe!“ Das Opfer fand rund 15 Minuten später, erheblich verletzt und blutend, Hilfe bei einem Firmengebäude in Bad Dürrheim.

Auch seine Familie hatte der 22-Jährige ab Sommer vorigen Jahres so terrorisiert, dass er ein Hausverbot auferlegt bekam.

Vor Gericht gab der Täter alles zu und meinte, er sei damals eben verwirrt gewesen. Vermutlich, weil er damals viel Marihuana konsumiert habe. Er kommt wegen Allgemeingefährlichkeit zunächst unbefristet in die Psychiatrie.