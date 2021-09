Bad Dürrheim vor 33 Minuten

21. Riderman: 40 Prozent weniger Teilnehmer und trotzdem ein Erfolg

Radsportler liefern sich am Wochenende in Bad Dürrheim spannende Wettkämpfe. Die Übertragung der Rennen per Großleinwand kommt bei Besuchern gut an. Mit vielen Bildern.